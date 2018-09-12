花蓮失智無礙音樂會 經典老歌喚起長者回憶

門諾醫院在國際失智月，舉辦經典老歌喚起長者回憶。（許家寧翻攝）

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門諾失智共照中心舉辦溫馨的音樂會，讓失智老人與照護者度過難得音樂饗宴。（許家寧翻攝）

9月為國際失智症月，收容失智老人的門諾醫院壽豐失智症共照中心，邀請花蓮管樂團演奏多首膾炙人口的經典老歌，聽到熟悉「淡水暮色」喚起部分失智長者的回憶，跟著樂聲點頭、擺動身體，還有阿公大聲哼唱日文版本，彷彿回到了年輕美好時光。

花蓮失智症確診人口突破千人，從花蓮縣65歲以上老人超過5萬人推估失智人口約4100人，門諾壽豐失智共照中心10日為長者舉辦長笛音樂會，有長者一聽到洪一峰唱紅描述淡水黃昏景色的台語老歌，精神為之一振，跟著哼起「啊~美妙的，啼叫動心肝。」

門諾壽豐分院長莊永鑣表示，每個人都會衰老、失智也是正常生命循環現象，或許有一天也會忘了身邊的人事物，院方透過音樂、繪畫、園藝輔療等，讓長者手腦並用，甚至讓長者透過文字、照片與親友互動，鼓勵長者回憶年輕時的人生故事等，都能減緩失智。

身心科醫師鍾德說，老化的威脅或是失智者的照護，都是目前重要課題，每年的國際失智症月，醫院透過辦理多元衛教活動，讓民眾深入了解失智症，也藉此讓照護者有個放鬆、喘息的空間，也呼籲，家中若有長輩出現失憶或性格驟變，應儘速就醫，延緩失智症狀。

他表示，失智症的照顧是一條漫漫長路，門諾壽豐分院今年7月起承辦花蓮縣失智症共照中心，除了提供民眾諮詢、協助失智症篩檢，也協助失智症家庭獲得更適切的長照資源，增加失智者照護服務的可近性外，也藉此減輕照顧者的家庭負擔。

(中時 )

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