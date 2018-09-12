遺囑早寫好 沈君山堅持：與其癱瘓不如讓我走

2018年09月12日 12:11 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

前清華大學校長沈君山今（12）日因腸道破裂引發感染，病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。沈君山自1999年起三度中風，臥病在床，清大聘請專人照護。沈君山中風後曾投書指出「與其成為植物人或四肢癱瘓，不如讓我走，這樣不至於連累他人，自己也痛快些」。

根據沈君山2008年投書《聯合報》的「二進宮」一文指出，第二次中風忽然降臨時，伸手去拿電話，手指卻不聽使喚，電話機在面前，就差那麼一點兒。他嘆口氣對自己說「這也許是我此生最後一個電話」，當時他第一個反應是打電話給和他有過一段熾烈感情的紀政，沈君山說，因為她可信賴、能幹，會安排、不會亂，因此直覺的想到她。

即使臥病在床，沈君山仍不失幽默，他自述住院期間，實習醫生為了確認他神智清楚，不斷測試詢問他「3加2等於多少？」沈君山則故意扳著已經漸漸不能動的手指，用茫然的眼光看著他回答：「三加二啊？喔，等於四」，實習醫師嚇倒衝去找資深醫師來看診，才發現他在搗蛋。

沈君山在投書中指出，「第一次中風是連本，第二次中風是帶利，老天要拿回去」，自己老早就寫好了生命遺囑，並與主治醫師有個君子協定，「與其成為植物人或四肢癱瘓，不如讓我走，這樣不至於連累他人，自己也痛快些」。

(中時電子報)