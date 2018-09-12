辣妹車掌現身桃機 70年代風華再現

機場公司在懷舊航廈電車啟用當日，特別安排兩位車掌小姐，在充滿復古風貌的航廈月台與電車，向旅客提醒飛安訊息。（陳麒全攝）

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兩航廈管制區外的電車（SkyTrain）候車月台及車廂，變身為1970年代的台灣老街與柑仔店，讓旅客們彷彿走進時光隧道，在懷舊之餘，還能不忘飛安第一。（陳麒全攝）
地板上則是許多人小時候都玩過的跳格子遊戲，不過仔細一看，可發現格子內傳達的是包括機場範圍禁用無人機、勿傳遞危害飛航安全不實訊息、危險物品禁上飛機等重要飛安知識的實用訊息。（陳麒全攝）
桃園機場公司為持續向旅客們宣導重要的飛安知識，繼今年6月舉辦飛安大使票選及飛安大會活動後，別出心裁運用裝置藝術壁貼宣導飛安。（陳麒全攝）
桃園機場公司為持續向旅客們宣導重要的飛安知識，繼今年6月舉辦飛安大使票選及飛安大會活動後，別出心裁運用裝置藝術壁貼宣導飛安。（陳麒全攝）

寶島臺灣舊街景在桃園國際機場風華再現！桃園機場公司為持續向旅客們宣導重要的飛安知識，繼今年6月舉辦飛安大使票選及飛安大會活動後，別出心裁運用裝置藝術壁貼，將兩航廈管制區外的電車（SkyTrain）候車月台及車廂，變身為1970年代的台灣老街與柑仔店，讓旅客們彷彿走進時光隧道，在懷舊之餘，還能不忘飛安第一。

即日起，機場旅客若在管制區外搭乘往返第一與第二航廈大廳的SkyTrain，一踏上候車月台可發現置身臺灣老街埕內，有昔日常見的紅磚牆、冼石牆、老招牌、老店面等復古意象，走進電車好像進入了舊時的柑仔店一樣，壁貼呈現的是昔日老式雜貨店內所陳列琳瑯滿目的貨品，地板上則是許多人小時候都玩過的跳格子遊戲，不過仔細一看，可發現格子內傳達的是包括機場範圍禁用無人機、勿傳遞危害飛航安全不實訊息、危險物品禁上飛機等重要飛安知識的實用訊息。

另外，在第一航廈1樓出境大廳1號報到櫃檯旁，及第二航廈3樓出境大廳21~22號報到櫃檯前方，也有共4間化妝室的牆面及化妝間內貼上了旅人意象與飛機窗造型的藝術壁貼，旅客使用廁所時，乍看就好像是坐在飛機靠窗座位內外看的空中景致，而內容同樣是旅客們所應該知曉的飛安訊息。

機場公司在懷舊航廈電車啟用當日，特別安排兩位車掌小姐，發送給打卡旅客彈珠汽水、黑麥餅、復古杯墊、造型筆記本等舊時代懷念小物，也向旅客提醒飛安訊息，而充滿復古風貌的航廈月台與電車，也吸引了許多民眾拍照打卡留念。而未來機場公司也將以各種其他的創意做法，持續向大家傳遞飛安觀念。

(中時 )

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