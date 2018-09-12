習安會強調 中日兩國關係恢復到正常軌道

2018年09月12日 12:39 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三12日上午與大陸國家主席習近平在海參崴舉行高峰會談，兩人在會談中強調，兩國關係已恢復到正常軌道，為進一步促進雙邊關係，將協商包括安倍於《日中和平友好條約》生效40周年的10月訪中等今後兩國高層互訪，以及北韓、東海等議題。

安倍與習近平借由出席俄羅斯政府主辦的「東方經濟論壇」的機會在海參崴舉行了高峰會談。兩人是繼去年11月在越南會談後再次的會談，當時兩人針對改善兩國關係達成共識。大陸總理李克強今年5月訪日，也是大陸總理時隔7年的訪日，李克強當時邀請安倍於今年內訪問大陸，在那之後習近平也考慮訪問日本。

安倍與習近平在此次會談中，擬針對在第3國設置有關民間經濟合作的官民聯合委員會，安倍10月訪中出席由民間企業舉辦之論壇等事宜交換意見。

預計安倍也會提出有關釣魚台列嶼週邊，中國公務船侵入「日本領海」逐漸常態化的問題，將與中方確認「東海的和平與穩定乃日中關係改善基礎」之想法。

安倍也將再次提出，希望中國能協助日本早日解決北韓綁架日人問題及北韓非核化等問題。有關北韓形勢，在今年6月的美朝峰會之後，北韓無核化的動作停滯，故安倍呼籲中國，敦促北韓履行聯合國安全理事會的決議，早日實現朝鮮半島的無核化。

(中時 )