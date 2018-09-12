波音：大陸未來20年預計將購入7690架新飛機 價值超37.2兆

2018年09月12日 12:29 中時 楊家鑫

波音公司日前發佈《2018-2037中國民用航空市場展望》，預測大陸未來20年間將需要7690架新飛機，總價值達1.2兆美元（下同；約合37.2兆新台幣）。屆時大陸機隊將占全球商用飛機的18%。

路透11日報導指出，與2017年度發佈的預測相比，該報告新飛機需求的數量調高了6.2%，考慮到航空公司的機隊規模需要與持續增長的個人出行和商務旅行保持同步。大陸依然是全球唯一超過一個兆級美元的民用飛機市場。

報告估計，大陸新增的7690架飛機訂單中，至少有3/4是窄體客機，1620架新寬體客機，這樣大陸的寬體機隊規模將擴展到當前的3倍。此外，波音預測大陸將需要超過1.5兆美元的航空服務以支援機隊的發展，成為全球最大的航空服務市場之一。

波音商用飛機部市場副總裁蘭迪·廷塞斯（Randy Tinseth）指出，過去10年大陸「中產階級」人數激增3倍，且預計未來10年「中產人口」還將再增加1倍，帶動大陸航空業快速增長。

該報告預計，未來20年，全球旅客周轉量將以平均每年4.4%的速度遞增，各座級噴氣客機的交付量將達到43013架，價值約5.78兆美元。其中，大陸市場將接收其中的8575架新機，市場價值約1.21兆美元，占全球噴氣客機市場比例達19.9%。

(中時 )