8月放寬危老重建辦法 營建署估：有3000多件可受惠

2018年09月12日 12:35 中時 張理國

內政部8月放寬危老建物評估辦法，危險度超過45分即可重建，營建署在內政部例行記者會指出，全台已進行耐震初步評估的建物共有7936件，其中45分至60分的建物共有3037件，占全部的38%，這3千多件不用再進行詳評，可直接取得重建資格。

印尼龍目島、日本北海道近期發生強震，造成許多建築倒塌及人員傷亡，台灣同處環太平洋地震帶，政府積極協助危老屋重建，今年8月內政部大幅簡化申請文件，公寓大廈只要憑區分所有權人會議紀錄及使照影本，即可申請耐震能力評估與補助。

內政部指出，今年8月2日危老評估辦法修正前，如果耐震能力初評的危險度總分逾60分者，代表危險度高，可直接進行重建；若分數落在30分至60分之間，則需進一步辦理詳評，以確定是否有重建的必要。不過，實際施行發現，分數超過45分的老屋大多都有補強、重建的必要，所以內政部特別在今年8月2日修正放寬評估基準，只要危險度總分逾45分者，就可直接依危老條例重建，並溯及既往，之前已完成初評的案件可直接適用新的評估基準，以加速推動重建。

營建署主祕王東永表示，過去危險度總分逾60分的老屋重建，可獲得8%容積獎勵，今年8月2日評估基準放寬後，只要逾45分，即可取得8%的容積獎勵；至於介於30分至45分需重建的老屋，容積獎勵仍維持6%。

營建署也說，全台已進行耐震初步評估的建物共有7936件，其中45分到60分的建物共有3037件，占全部的38%，這3千多戶不用再進行詳評，就可取得重建資格。不過，營建署也說，到目前為止，危老重建全台只有63件申請案，其中營建署核定26件，幾乎都在新北市。

(中時 )