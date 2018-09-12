命理師駕超跑遇事故討拍　律師：無損判決

2018年09月12日 12:30 中時 張孝義

命理師詹益男駕駛千萬超跑「小牛」與騎機車的學生發生事故，在臉書發文指稱會賠償對方醫藥費，之後又說收到對方近40萬元賠償金額，決定找第三方鑑定，釐清肇責，影射騎士獅子大開口，不料事故影像曝光慘遭打臉。

律師翁偉倫指出，車禍事故雙方當事人在進入正式司法程序前的所有作為，都只能算是「犯後態度」，未來檢方展開偵查，會先進行雙方調解，再決定是否起訴，法院如果審理，犯後態度也是只量刑參考，無損判決結果。

翁偉倫表示，車禍事故涉及的刑事責任包括過失傷害、過失致死，如果是職業駕駛則有業務過失傷害、致死的刑責，以及車損方面的毀損罪。

翁偉倫說，實務上車禍事故如果雙方當事人對警方初步研判的肇事責任有異議，地檢署將會送交通裁決所車禍事故鑑定委員會鑑定肇事責任比例，然後安排雙方進行調解，再依調解結果處分起訴與否或是否緩起訴，起訴後法院會依客觀事證來審判。

車禍事故發生後雙方當事人互相探視當然勝過不聞不問。翁偉倫說，車禍屬過失行為，當事人探視代表「犯後態度良好」及「有悔意」，不過，實際在偵審過程，還是要看肇事責任鑑定的比例及雙方發生損害的實際情況當作判斷依據，即使當事人「展現誠意」卻不足以彌補對方的損害，檢、院方面也不可能僅因探視行為，就無視實際損害而不起訴或輕判。

(中時 )