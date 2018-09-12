正視P2P惡性倒閉潮 陸公安部：展開案件登記首批共有50起

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大陸網貸投資平台近來出現倒閉潮，投資者求助無門，還曾有人號召民眾北上請願被阻。大陸官方也開始重視此問題，大陸公安部表示，為進一步做好網貸平臺涉嫌非法集資案件的查處工作，全力保護相關案件投資人的合法權益，及時回應投資人的關切。公安機關10日起開始對網貸平臺涉嫌非法集資案件開展集中網上登記。首批上線登記的網貸平臺案件有50起。

大陸中新社報導指出，大陸公安部網站公告稱，為進一步做好網貸平臺涉嫌非法集資案件的查處工作，全力保護相關案件投資人的合法權益，及時回應投資人的關切，根據公安部部署，9月10日，公安機關開始對網貸平臺涉嫌非法集資案件開展集中網上登記。首批上線登記的網貸平臺案件有50起。

報導稱，相關投資人可以通過登錄網站，按照案件公告要求進行相關資訊登記，並可隨時查詢公安機關發佈的最新辦案消息。各辦案單位將通過該登記平臺及時公告案件辦理進展情況，並針對投資人的訴求和意願，有針對性地開展宣傳教育和釋法答疑。

報導並引述公安部經濟犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將繼續堅持以人民為中心的執法理念，深入推進「陽光辦案」，全面查清案件事實，全力追贓挽損，希望有關投資人及時進行網上登記，下一步公安機關還將啟動更多網貸平臺涉嫌非法集資案件的網上登記工作。

據悉，大陸網貸投資平台，又稱為P2P（Peer-to-Peer lending）是指個體和個體之間透過網路平台實現的直接借貸。個體包含自然人、法人及其他組織。然而大陸P2P平台近來卻出現骨牌效應般的倒閉潮，受害人損失金額從數千到上百萬不等。

(中時 )

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