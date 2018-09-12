「兩岸一家親」看法？ 沈富雄提10點專業分析

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，趙雙傑攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲的兩岸論述過去一直是備受關注的焦點，並以「兩岸一家親、五個互相」為基調，並曾獲大陸官媒新華社報導和國台辦認同，對此，前民進黨立委沈富雄臉書提出自己的看法，以試論「兩岸一家親」提出了10點看法。

柯文哲在2015年接受陸媒聯訪時曾說，他定義「一五新觀點」，即「尊重兩岸過去已經簽署的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，以互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解為原則，秉持「兩岸一家親」的精神，促進交流、增加善意，讓兩岸人民去追求更美好的共同未來。」

沈富雄提出10點個人看法，分別如下。

(1)兩岸目前不親，所以有「兩岸一家親」的提法。

(2)兩岸如果是非親非故，則「親或不親」無關宏旨，不必焦慮。

(3)兩岸如果已是一家，則「可親可不親」，應無懸念。

(4)「九二共識」是定海神針，「兩岸一家親」為神針敲岩打樁。

(5)「九二共識」是原則，也是底線；「兩岸一家親」是口號，也是統戰。

(6)「兩岸一家親」從起心動念到著手落實，全由北京一手主導，雖無法克盡全功，也不至於無功而返。

(7)台灣人民是被統戰的對象，內心自有分寸。隔岸唱和易遭白眼，敲鑼打鼓，恐令人為之側目。

(8)北京發動此一攻勢在歷史脈絡及人情義理上算是高招，台灣這邊無從置喙。

(9)人情攻勢優於兵戎相見，陽光使人溫暖，北風令人心寒。

(10)現階段的提法：「兩岸本是一家人」也許比「兩岸是一家人」或「兩岸一家親」妥切。

(中時電子報)

文章來源：「兩岸一家親」看法？　沈富雄提10點專業分析

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