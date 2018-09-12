台中》「辦桌」變「祭拜」林佳龍批傷人傷己盧秀燕道歉

2018年09月12日 12:28 中時 林欣儀 、 黃國峰

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日擺出一桌海陸大餐、指控民進黨對手林佳龍涉及賄選，擺了林佳龍照片的「辦桌」照片卻被網友質疑像「祭拜」，林佳龍12日表示，這種負面選舉會撕裂社會、傷人傷己，呼籲停止負面選舉、就事論事。

對此事件，國民黨台中市長參選人盧秀燕12日鄭重道歉表示：「非常不好意思」，但是我們用嚴格的標準要求自己，立刻下架了。因為青年軍求好心切，為了營造林市長在場的證明，擺了一張照片上去，沒想到引起這樣的聯想，真的不好意思。

林佳龍上午參加文化局「六館夯花博」記者會時受訪指出，選舉是民主政治中非常美好的事，若訴諸負面選舉，將會撕裂社會，傷人、傷己、也傷台中，盼大家從錯誤中去反省、檢討，若涉及爭議應去訴訟，由司法單位決定。

「攻擊別人的時候也呈現自己的價值觀！」林佳龍強調，不管用照片或名字有關的負面形容、做人身攻擊，看了心裡都會有點痛，自己做不出來這麼粗暴傷人的事，這件事給大家都上了門課，希望靜下心來、停止負面選舉，大家把台中未來的發展與願景讓民眾了解、選擇。

盧秀燕強調「團隊是希望更加關切林陣營賄選的問題，這才是大眾更要了解的議題。」她指出，青年軍是無心之過，藍軍會要求自己、要做得更好，獲知當時已經將相關照片下架，即使是無心之過，影像看起不好，立刻改進，這是我們的態度，但不希望因此讓大家忽略賄選問題，這才是台灣真正選舉的意義，一定要民主要法治，乾淨選風。

(中時 )