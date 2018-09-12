陸媒駁斥美報告神邏輯 稱陸俄援助發展中國家為減少極端主義

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中時
李文輝

美國和平研究所旗下專項小組在9•11恐攻17周年發表報告稱，俄羅斯與大陸持續擴大的經濟與軍事影響力或將助長發展中國家的極端主義，「美國應該努力阻止這一威脅成為現實」，大陸學者駁斥指出，發展模式與道路跟西方認同的模式不同的國家，不一定脆弱。國家越脆弱、越混亂、治理能力越差，才會產生越多極端分子。

中共黨媒《環球時報》今報導，該專項小組發表名為《超越國土：保護美國免受來自脆弱國家的極端主義侵害》的調查報告，主要作者是曾擔任美國9•11獨立調查委員會主席湯瑪斯•基恩及副主席李•漢密爾頓。

據美國「政治」網站11日報導，該報告認為，美國需要「實施新國家戰略」，採取更多措施「強化脆弱國家(諸如伊拉克、敘利亞)，防止極端主義思想在這些國家紮根」。

報告將矛頭直指陸俄，稱陸俄正通過為這些國家提供貸款、軍事援助而擴大影響力。然而這些援助基本不附帶尊重人權、提高透明度以及加強其他方面治理等要求，因此使得「這些具掠奪性的政府得以避免改革，並增加腐敗問題」，由此導致這些發展中國家的民眾更容易對政府失去信心，進而傾向於支持由極端分子提供的替代性統治。

該報告以「俄羅斯是非洲迄今為止最大武器供應國」和中國是「非洲最大單一交易夥伴國及其最大債權國」為例，支撐其上述論點。

大陸國際關係學院國際戰略與安全研究中心主任達巍說：「發展模式與道路跟西方認同的模式不同的國家，是否就一定脆弱？沒有中國的支持，這些國家政府是否肯定倒台？我覺得不一定！」首先批駁報告中的兩個邏輯預設做出。

「更重要的是，如果這些國家真是脆弱國家，那麼是它們政府倒台後產生的極端分子多，還是維持其治理現狀產生的極端分子多？」達巍認為，雖然這很難有定論，但從最近十幾年的國際關係實踐來看，國家越脆弱、越混亂、治理能力越差，產生的極端分子越多。

「如果通過外部援助及經濟合作能加強這些國家的治理能力，那麼這將有助於這些國家的穩定，極端分子會減少。」

(中時 )

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