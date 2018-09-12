藝人楊麗菁前男友龔偉綸被控偷拍性愛片 撤告不起訴

藝人楊麗菁前男友龔偉綸被控偷拍性愛影片，因提告人撤告獲不起訴。（非事發示意圖／達志影像提供）

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遭武打女星楊麗菁指控疑為「恐怖情人」的北市議員參選人龔偉綸，被前女友指控趁她戴眼罩睡覺時向她求歡，事後竟收到龔傳給她的性愛影片，才知被龔偷拍，提告龔妨害祕密罪，但台北地檢署調查期間，女子具狀撤回告訴，檢方今將龔不起訴。

被害女子指控，去年她短暫與龔偉綸交往，事後雙方不愉快，她找不到龔，到龔的臉書粉絲團留言，指控龔失聯，龔疑不滿她的舉動，要她不要在臉書亂發文，今年初傳給她一段片長約1分鐘左右的影片，她打開發現，是自己戴著眼罩、上半身赤裸的性愛影片，憤而提告。

檢方調查時，龔否認犯行，辯稱雙方是你情我願，他是在對方同意之下才進行拍攝；但被害人指控，她當時原本在睡覺，龔突然向她求歡，過程中她因戴著眼罩，不知道遭龔偷拍；但被害人日前具狀撤回告訴，檢方今將龔不起訴。

36歲龔偉倫為台北市議員候選人，2016年龔也曾以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委。

龔今年4月被狗仔拍到和知名武打女星楊麗菁約會看電影，期間男方還從後方摟住楊麗菁並朝她的骨盆頂了3下。

但今年6月楊麗菁就在臉書上宣告2人已分手，媒體並報導龔疑似在電話中對著楊麗菁大罵「妳死定了」、「斷腳」、「潑硫酸」等字眼，逼得楊麗菁只好委請律師聲請保護令。

(中時 )

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