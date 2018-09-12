SOGO忠孝館迎周年慶 改裝挑戰第4季

SOGO忠孝館Samantha Thavasa ST經典時尚淑女手提包，有2色，每只1萬48000元。（SOGO提供）

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SOGO忠孝館Samantha Vega金屬鍊條提包，限量20只，每只5980元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館13日新開佳佳甜品，創辦人招偉業和二代接班人招永鏡為SOGO獨家推出秋季潤燥聖品「川貝燉蜜梨」，每日限量販售，價格店洽。（SOGO提供）
SOGO忠孝館MK抓袖長洋裝，原價6590元、特價2900元，4.4折。（SOGO提供）

遠東SOGO 1至8月業績成長3.7％，其中，台北店忠孝館成長2.8％、復興館6％，復興館、敦化館精品均成長8至9％，表現皆亮眼。全台8店目標年營收460億元，要較去年455億元增1成；台北店去年營收280億元，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示接下來要挑戰第4季，目標年營收成長3至5％，最高要達294億元。

SOGO忠孝館本月起增加27個新櫃點，美食、時尚、流行、美妝品牌都有，吳素吟認為新櫃可刺激視覺和味覺，增加消費者的新鮮感，她認為百貨美食要更新，但不是都拿來賣美食，像是1日開幕的SHISEIDO PARLOUR是她10年前就積極爭取的品牌，甜點禮盒價位千元左右，10天業績200萬元，深得東區主顧的心。

7月26日引進的邁泉豬排，針對館內高消費客群引進來自日本青山本店的高單價宴席雙人料理，1個月業績超過400萬元，目前是全台業績冠軍；台北三重老字號「玉知高華知高飯」第二代打造的「灶紅了」知高飯餐廳，首店2日開張至今每日業績超過10萬元。

明（13日）接著迎來香港40年名店「佳佳甜品」，2016年至2018年連續3年獲香港米其林推薦，開幕當天創辦人招偉業和二代接班人招永鏡都會出席，且為SOGO獨家推出秋季潤燥聖品「川貝燉蜜梨」，每日限量販售。

時尚、流行和美妝品牌則有睽違2年重回台灣的Samantha Thavasa與Samantha Vega，過往在SOGO曾創1年2000萬元業績，這次再回歸訴求引進全系列、標價較過往便宜3成，2店6日開幕至今首3日皆有30至40萬元業績。1F化妝品區1日則新引進CALVIN KLEIN全台首個皮件櫃，與Michael Kors、FURLA、Karl Lagerfeld等包款、配件櫃形成專區；29日則有日本燕窩美妝品牌Celvoke海外首店、全台獨家首店進駐。

忠孝館今（12日）起至16日首度擴大舉辦FASHION WEEK尊寵時尚周活動，館內有40多場活動，14日17時起PARTY NIGHT展開，有繽紛森巴、動感爵士等活動；期間有「9大銀行金喜刷 4%回饋無上限」優惠，持指定銀行信用卡當日當館單卡刷卡累積消費滿5000元，可兌換SOGO 4%購物抵用券，回饋無上限，國泰世華銀行推出「滿萬分6期再加碼1％回饋」，最高加送500元。

另，今起至19日在12F活動會館舉辦「時尚流行女裝特賣會」，匯集近30個歐、美﹑日系及港系品牌，包括初登場CHIARA FERRAGNI、23區、iCB、22OCTOBRE、JILL STUART等服飾、包款、配件全面3折起，以及BCBGMAXAZRIA 1折起、SONIA 2折起、INED品牌結束代理全面2折起、資生堂開架化妝品4折起。

(中時 )

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