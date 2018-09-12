15縣市700家私幼符合資格 教部17日公布名冊

2018年09月12日 12:39 中時 林志成

宜蘭縣政府今天辦理「準公共幼兒園見證儀式」，有10家私立幼兒園與宜蘭縣政府簽約成為「準公共幼兒園」。教育部表示，這項政策今年先在6都以外的15縣市辦理，700多家私幼符合資格，可在本月15日前申請和地方政府簽約，教育部17日公布第一波準公共幼兒園名冊。

行政院今年8月起推動的「我國少子女化對策計畫(107-111年)」，首次規畫準公共機制，符合要件的私立幼兒園與各地方政府簽訂合作契約後，成為準公共幼兒園。

在準公共幼兒園，家長享有每月繳費不超過4500元的優惠，第3名以上子女每月再減1000元，低收入及中低收入戶家庭子女「免費」；另外，準公共機制的目標還包括改善教保服務人員薪資，申請第1年，準公共幼兒園教師及教保員每月薪資至少2萬9000元。

「準公共幼兒園」政策一度引發幼保界反彈，但行政院仍持續推動 ，目前嘉義縣已有13家、宜蘭縣有10家私幼簽約，其他縣市狀況與陸續明朗，第一波申請成為「準公共幼兒園」的截止日期是15日，教育部將會整全國15縣市資料後，17日公布準公共幼兒園名冊。

目前全國有4200家私立幼兒園，2284家符合資格可以申請加入「準公共幼兒園」，其中在6都有約1500家，其他15縣市則約700多家。今年（107學年）先以6都以外的15縣市為實施對象，明年（108學年）才會擴及全國。

教育部國教署副署長許麗娟表示，符合資格的私幼如果在9月15日前跟地方政府簽約成為「準公共幼兒園」，教育部會補助10萬到20萬元的設備費，家長每月繳費的優惠也回溯到8月1日；但如果是9月16日以後才簽約，教育部就不補助設備費，家長的繳費優惠則是從簽約那一天開始。

為利幼兒家長辨識，教育部已製作布條提供申請通過的準公共幼兒園懸掛，相關資訊可上全國教保資訊網(https://www.ece.moe.edu.tw/)「準公共專區」查詢，也可在周一至周五上午8時至下午5時，撥打諮詢專線電話：(02)22565366、(02)22565379洽詢。

(中時 )