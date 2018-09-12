促轉會爆料者 批張天欽公私不分濫用公款占用官舍

2018年09月12日 12:47 中時 陳建瑜

週刊爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議談論，操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語。促轉會副研究員吳佩蓉今在臉書上證實是她錄音爆料，但隨後刪文。

吳佩蓉指出，張天欽打算拿侯作為力推除垢法的例證，某種程度是站得住腳，但掌握行政資源和話語權的高官，意圖操作此議題，以不正義的手段去對付類似侯這樣角色的人，真的深化鞏固民主的必要方式嗎？

吳佩蓉還說，張天欽做法向來妄為，他下令要同仁研讀文獻或資料，在沒有任何周延準備下便對外發布，後來還將出國考察的目的與除垢法綁在一起，遂行其個人意志．因為他是發言人身份，加上他自認為媒體關係良好，一再故技重施，丟出他想放出的消息，卻嚴重干擾促轉會的正常運作。

吳佩蓉還爆料，促轉會今年才設立，並沒有自己的預算，各項經費捉襟見肘，但身為副主委，卻不知以身作則，家財萬貫，且在台北市擁有房舍，卻逕自申請官舍居住，舉凡傢俱家電，幾乎全以本會業務費支付，甚至支使同仁在上班時間到官舍為其打點一切，公私不分，把公務員當作專屬他個人的員工。

吳佩蓉強調，若在野黨拿此事操作，把焦點全放在張天欽試圖影響選情，就跟張天欽一模一樣，心裡眼裡都只有政治操作。

她說，做這件事，只有很單純的想法，台灣到底適不適合立《除垢法》，立這個法對於推動民主真的有幫助嗎？真正的威權者，他的陵寢繼續座落在這塊土地之上，而他的後人卻不願意幫先人好好下葬入土為安，繼續坐視台灣社會為他留下的事物紛擾，而我們只能當個鴕鳥，坐等有一天，這一切會自己解決。

促轉會副研究員吳佩蓉臉書全文：

我，就是洩漏消息的那個人，對不起．

在寫這篇長文之前，我想先向促轉會三個多月來在崗位上辛苦工作的同仁深深致歉，辜負您們的信任，是我做這件事，最大的遺憾．

認識我的朋友，可能對我這麼做並不感到意外，但此刻應該全會想拿起手邊各種物品砸向我的，很抱歉，因有我這樣的損友而令您們難過，更是我最大的遺憾．

承諾不承認是我做的，要努力掩飾，嚴重違背了我的意志．因為第一時間，我就想自己說明緣由．而我也猜到，新聞的當事者，會以各種理由質疑新聞內容的真偽，試圖掩飾他當日所言．

坦白說，對於那天的談話內容，我記得的部分很少，因為當日心裡牽掛另一件事，忐忑不安，在轉貼出侯友宜的新聞到群組後，我被叫喚到張天欽副主委的辦公室一起開會．但當時，我並沒有任何動作，只是意識到自己無法專注開會，又覺得這場會議有某個與會者，時間會拖得非常漫長，突然想說，乾脆以錄音取代筆記，事後再確認被交辦的事情。

以下是這場事件的緣起．

在24號那週，張天欽副主委上了寶島新聲廣播，原以為不會有任何新聞露出，結果突然冒出人事清查新聞，點閱一看，心想，這個議題有經過內部會議討論嗎？但對於張天欽這幾個月習慣對外放話炒作新聞，早已見怪不怪．當下只是擔心，在立院開議後，會不會對預算造成影響，未做他想。

24號會議開始，張天欽突然冒出：後遺症出來了．當時並不了解他想表達什麼，於是問他，為何在廣播會說出人事清查，張說他是脫稿演出，然而從對他的認識，我猜測他應該早有準備，故意在受訪時放出新聞。

果然，在會議中，他授意其他同仁繼續搜集相關資料，而他對於侯友宜在威權時代的角色，從過去希望侯能夠認錯，轉而變成希望透過除垢，讓侯得到應有的懲罰．

對於國民黨對待異議份子，特別是黑名單人士返台後遭受的非人性對待，從小就對此事深惡痛絕，如果侯當年是以如此粗暴手段對待自己的國人，那麼，不論是上級命令或是他自以為可以如此，我都認為他有錯，必須為自己的行為道歉，如果仍堅稱是心中坦蕩蕩，那只能說，這個人的反省能力很有限，不足為取．

張天欽打算拿侯作為力推除垢法的例證，某種程度是站得住腳．但，掌握行政資源和話語權的高官，意圖操作此議題，以不正義的手段去對付類似侯這樣角色的人，真的深化鞏固民主的必要方式嗎？

台灣的民主發展，有必要去學習東歐共產國家轉型正義的做法嗎？這是我心中很大的困惑，如果真要推行這個人事清查，我認為前面有個必做的程序，就是完整取得政治檔案，然後進行非常嚴謹的比對，在此前提下，以及取得社會多數共識後，認為有必要推行此法，再去做立法相關準備，或許是更恰當的方式．

但張天欽的做法向來妄為，他下令要同仁研讀文獻或資料，在沒有任何周延準備下便對外發布，後來還將出國考察的目的與除垢法綁在一起，遂行其個人意志．因為他是發言人身份，加上他自認為媒體關係良好，一再故技重施，丟出他想放出的消息，卻嚴重干擾促轉會的正常運作．

24號當晚，我邊吃晚餐邊聽錄音，重新聽到談話內容，我承認當時氣到發抖．台灣邁向民主這條路，有那麼多人為此犧牲奉獻，很多人在這幾年努力監督執政者，重新贏得人民的信任而重返執政，如果坐在高位上的人，卻以這種方式去對待政敵，這是我想要的民主嗎？

看到這裡，也許大家會想痛罵，妳有必要這麼做嗎？難道不能在會內溝通嗎？其實這三個月，我當烏鴉的次數，遠遠超過喜鵲，在24號談話結束時，我記得為了阻止張繼續操作侯的議題，我還故意說，中南部水災很嚴重，不要在這個時候處理新聞．沒想到，隔了兩天，報紙又登出侯友宜當年使用催淚瓦斯對待盧修一的新聞．

我明白，一旦張天欽準備這麼做，以他的威勢，加上其宣稱黨政關係良好的背景，會內很難有人可以擋下，阻止張繼續妄為．因此，我將錄音轉為文字檔，希望朋友能夠幫忙，將張力推除垢法的議題傳遞出去，讓外界能夠了解，擋下張的意圖．

為了證實所言非假，我交出了手邊的資料以取信於人，同時也刪除了自己手機的存擋．我知道，這些東西流出，從那刻開始，將成為在野黨，特別是國民黨攻擊政府的武器．這種七傷拳的做法，真是蠢到極點．

我真的很蠢，因為我不知道到底可以跟誰說我這兩年的憂慮，我看到身邊許多朋友，不論是操守，理想性和能力，遠勝於在野的國民黨數倍，事實上，國民黨連怎麼監督都不會，抗議場合，早早散場，對他們而言，民眾福祉與監督政府，只是口頭說說．真正的民主，除了政府的行動力和執行力，在野的強力監督也是重要的，但卻見台灣的民主政治，卻日趨失衡．

促轉會今年才設立，並沒有自己的預算，各項經費捉襟見肘，但身為副主委，卻不知以身作則，家財萬貫，且在台北市擁有房舍，卻逕自申請官舍居住，舉凡傢俱家電，幾乎全以本會業務費支付，甚至支使同仁在上班時間到官舍為其打點一切，公私不分，把公務員當作專屬他個人的員工．

於公於私，我認為，這樣的人並不適合擔任如此重要的職務，正義並非如此廉價，或單靠轉型便能達成．如果我們用了不正義的人，以及不正義的手段去推展所謂促進轉型正義的工作，無異於請鬼開藥單．

此刻，我知道會內的大家非常憤怒，對於我以不正義的方式揭發此事，我感到羞恥，卻不後悔．讓我難受困窘的是，從昨天至今，我用說謊或不認帳去偽裝我自己做的事情．

我以台灣的民主為榮，我也一直相信，台灣的百姓非常清楚自己作出了選擇，面對中共的打壓，政府的處境愈來愈艱難．

轉型正義的工作當然有其必要性，因為過去有許多人為此付出代價，甚至是犧牲他們寶貴的生命，還他們公道以及名譽，絕對是合理應當的．

如果在野黨拿此事操作，把焦點全放在張天欽試圖影響選情，那我必須說，你們就跟張天欽副主委一模一樣，心裡眼裡都只有政治操作．做這件事，只有很單純的想法，台灣到底適不適合立除垢法，立這個法對於推動民主真的有幫助嗎？真正的威權者，他的陵寢繼續座落在這塊土地之上，而他的後人卻不願意幫先人好好下葬入土為安，繼續坐視台灣社會為了他留下的事物紛擾，而我們只能當個鴕鳥，坐等有一天，這一切會自己解決．

如果，假正義之名去推動不適當的法令，甚至是最高等級的惡法，那絕非台灣社會所樂見．

對於造成如此大的風波和風暴，再次向大家鞠躬道歉．

我知道此時辭去促轉會的工作，都無法彌補我闖下大禍的萬分之一．我想跟從昨晚至今關心我的朋友致歉，我知道從此我必須遠離你們，但希望你們繼續在各種崗位上為台灣努力，很抱歉，無法再跟你們談天說笑或並肩作戰．

謝謝大家看完這封信，我會先貼在群組，以及我個人臉書。

(中時 )