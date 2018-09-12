東洲黑糖奶舖進新光三越台南新天地 2天賣4000杯

2018年09月12日 12:42 中時 郭家崴

「東洲黑糖奶舖」開幕後吸引排隊人潮。（新光三越台南新天地提供）

dyson全新概念店進駐新光三越台南新天地B1。（新光三越台南新天地提供）

新光三越台南新天地秋季改裝，導入近50家全新話題櫃點及快閃店，包含美食、美妝、家用家電、服飾等，本館B2餐飲有台灣第1家黑糖飲料專賣店「東洲黑糖奶舖」進駐，開幕以來吸引排隊人潮，首2日賣出逾4000杯黑糖珍珠鮮奶茶；10月下旬，人氣起司蛋糕專賣店「徹思叔叔Uncle Tetsu」也進駐，增添排隊美食陣容。

化妝品區引進好萊塢巨星愛用的頂級保養品牌「RéVive」，明星商品「光采再生活膚霜」被譽為「微整霜」，24日前慶開幕全產品享9折；家庭用品區有dyson全新概念店進駐，且新加入首次進軍南部百貨、號稱貴婦喜愛的日本百年家用品牌UCHINO，與網羅MOROCCANOIL、ORIBE、KEVIN MURPHY、美髮造型工具ghd等13個頂級髮品的「STARBRANDS複合髮品店」。

即日起至23日推出「秋季購物節」，10月7日前skm pay支付單筆消費滿888元，可參加周周抽iPhone X 64G；台新銀行新光三越聯名卡卡友綁定skm pay，年底前每月20日可獨享最高200元刷卡金回饋。

(中時 )