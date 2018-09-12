《裸愛殺機》虐愛懸疑 演藝圈女力創作者都說讚

姚采穎特別出席《裸愛殺機》試片。（北雨星提供）

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《只有大海知道》導演崔永徽被《裸愛殺機》氛圍吸引。（原創娛樂提供）

由克莉絲汀史都華、克蘿伊塞凡妮主演的驚悚愛情電影《裸愛殺機》，日前舉行試片，《只有大海知道》導演崔永徽、《人生按個讚》導演吳震亞、攝影師劉芸后、知名藝人姚采穎、演員王丁筑、安于晴、福地祐介等人出席試片，讚賞本片演員表現驚艷、結局震撼人心。崔永徽導演被片中那種神秘氛圍所吸引，認為片子在層層堆疊的懸疑中，緊扣女性心理，她看完電影之後情緒還一時無法抽離。

近年來部分重心轉往教學的姚采穎，因為熱愛表演藝術、支持好電影，專程出席試片。試片當天她穿上戰袍：奧斯卡設計群款的銀色鏈條禮服，性感又迷人。她說自己在看《裸愛殺機》時，替雙女主角感到心疼難過，電影充滿「虐愛」，而那種虐愛是心靈層面的，可以帶給人強大的力量。

王丁筑則笑說自己是克莉絲汀史都華鐵粉，在這部片看到自己喜歡的偶像，演技又突破更上一層樓，非常開心。電影細膩刻劃兩位女主角的感情世界，她覺得女生與女生之間的曖昧情事，既私密、又讓人非常好奇。

《裸愛殺機》取材自美國世紀懸案：麗茲波頓謀殺案。克莉絲汀史都華飾演從愛爾蘭遠赴美國工作的女僕布麗姬，克蘿伊塞凡妮飾演千金大小姐麗茲，兩人的感情在家庭與社會監視下萌芽、茁壯。某日麗茲的生父與繼母被發現陳屍在家，死因是被斧頭砍殺致死，麗茲成了頭號嫌疑犯，她要如何洗刷罪名？電影14日在台上映。

(中時 )

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