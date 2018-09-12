日地震專家預測千葉縣等地將有大地震

2018年09月12日 13:12 旺報 林永富

據日本zakzak新聞網報導，日本地震專家認為，9月6日發生在北海道膽振地區震度為7的地震，與2011年日本311大地震同源，前者是後者地震的連鎖反應，由於2011年地震中發生移動的地質板塊北側繼續移動，造成本次北海道地震發生。專家還提出警告表示，近期位於該板塊南端的首都圈千葉縣和茨城縣附近，可能還有同樣的大地震發生。

2011年3月11日在日本東北地區太平洋海域發生的強烈地震，是由於太平洋板塊向下移動嵌入北美板塊所致。日本立命館大學教授高橋學認為，由於2011年地震後，太平洋板塊和北美板塊仍處於相互擠壓狀態，地質板塊仍然存在繼續移動和破裂的可能，而這兩個板塊相互擠壓的區域，北端位於北海道襟裳岬至函館市周邊一帶，南端位於千葉縣犬吠埼周邊地區。

高橋還表示，由於此前受擠壓板塊的南端沒有發生移動，因此今後在這一地區發生強震的可能性較高，而位於板塊南端的千葉縣屬於東京首都圈，人口密度高，一旦發生地震，將造成巨大損失。

日本近代以來也發生過類似的連鎖地震，如1896年日本本州島北部三陸地區發生過芮氏8.2級大地震，37年後的1933年，三陸再次發生8.1級強震。當時由於地震引發了大海嘯，30公尺的巨浪襲擊海岸，造成3000多人喪生。

高橋認為，相隔37年的連鎖地震算是個特例，一般來說最長的時間間隔大約在8-9年左右，而目前距離2011年日本311地震已過去7年有餘。所以，高橋提醒日本民眾，最近兩、三年尤其要防範大地震發生，要時刻保持警惕意識。

(旺報 )