接見花旗執行長 蔡英文：打造友善金融環境

2018年09月12日 12:58 工商 彭媁琳

總統蔡英文今（12）日上午接見花旗集團全球執行長高沛德（Michael Corbat）時表示，政府將致力打造友善的金融經營環境，期盼能借助金融的力量，促使產業轉型，全力支持中小企業及5加2產業的創新發展。

花旗集團自1965年開始，就已經在台灣設立分行，在台灣深耕已經超過半個世紀以上。除了提供全方位的金融服務，推動公益也是不遺餘力。

蔡英文表示，從她上任以來，打造穩定的經濟環境，一直是施政的首要目標。不僅可以吸引外商，也是讓所有經濟活動蓬勃發展的基礎。這兩年多以來，台灣經濟呈現穩定成長趨勢，失業率也降到十幾年來的最低。

她指出，自2008年全球金融風暴以後，世界各國都持續強化金融機構財務體質。台灣也遵循國際金融監理法規，以求達到對金融體系的審慎監理，因此目前逾放比率只有百分之0.28。在資本市場方面，台灣股市的交易量及股價也都有相當傑出的表現。日前台股日均量達到60億美元，較去年成長了百分之31.1，此外，台股指數從去年5月重新達到萬點，而且一直持續至今。

蔡英文表示，政府一直在努力調整過時的法規，希望透過適當的開放，同時提升金融體系的穩定跟效率。目前為止，已經進行了63件和金融管理相關的法規調整。

今年6月政府正式啟動「金融發展行動方案」，目的就是要把台灣打造成具有前瞻性跟國際競爭力的金融市場。在銀行業方面，透過擴大金融機構規模，增加整併誘因，將台灣打造為國際化理財平台。我們也期盼能借助金融的力量，促使產業轉型，全力支持中小企業及5加2產業的創新發展。

(工商 )