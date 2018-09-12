寶格麗向女人致敬 舒淇笑開懷

寶格麗代言人舒淇出席在克林姆林宮舉辦的開展派對。（BVLGARI提供）

友善列印
中時
寶格麗品牌大使Eva Green（左）和Alicia Vikander出席克林姆林宮的開展派對。
1935年西班牙公主Olimpia Torlonia結婚時佩戴的寶格麗海水藍寶皇冠。（Bvlgari提供）
寶格麗1974年以骨董希臘銀幣打造的Tubogas風格的頸鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗於1971年設計的Heritage典藏系列彩寶鑲鑽項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗 (BVLGARI)珠寶向女人致敬， 日前在莫斯科克姆林宮博物館舉辦「BVLGARI Tribute to Femininity典藏系列珠寶回顧展」，展出皇室貴族、電影明星到商業女強人的珠寶收藏，從珠寶看名女人一生的精采故事，更添趣味。

寶格麗珠寶與女人之間，有著奇妙且緊密的關係，不論青春正茂或是年華老去，寶格麗珠寶陪伴女人度過每個人生的重要時刻。這場盛會吸引無數明星和皇室成員與會，包括寶格麗品牌代言人舒淇、品牌大使Alicia Vikander和Eva Green、黛安娜王妃姪女Lady KittySpencer、德國公主Lilly Zu Sayn Wittgenstein等，親炙寶格麗珠寶之美。

這場珠寶回顧展，展出知名女星依莉莎白泰勒、義大利女星Anna Magnani、費里尼執導《甜蜜生活》的女主角Anita Ekberg等名女人的珠寶收藏，也不乏義大利皇室公主婚嫁時訂製的皇冠與珠寶飾品，從中不難發現每個女人的個性與時尚品味。

「BVLGARI Tribute to Femininity典藏系列珠寶回顧展」，將展至明年1月13日。

(中時 )

《裸愛殺機》虐愛懸疑 演藝圈女… 《贖罪》作者操刀 影后丈夫外遇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。