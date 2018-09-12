寶格麗向女人致敬 舒淇笑開懷

2018年09月12日 12:52 中時 陶福媛

寶格麗品牌大使Eva Green（左）和Alicia Vikander出席克林姆林宮的開展派對。

1935年西班牙公主Olimpia Torlonia結婚時佩戴的寶格麗海水藍寶皇冠。（Bvlgari提供）

寶格麗1974年以骨董希臘銀幣打造的Tubogas風格的頸鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗於1971年設計的Heritage典藏系列彩寶鑲鑽項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗 (BVLGARI)珠寶向女人致敬， 日前在莫斯科克姆林宮博物館舉辦「BVLGARI Tribute to Femininity典藏系列珠寶回顧展」，展出皇室貴族、電影明星到商業女強人的珠寶收藏，從珠寶看名女人一生的精采故事，更添趣味。

寶格麗珠寶與女人之間，有著奇妙且緊密的關係，不論青春正茂或是年華老去，寶格麗珠寶陪伴女人度過每個人生的重要時刻。這場盛會吸引無數明星和皇室成員與會，包括寶格麗品牌代言人舒淇、品牌大使Alicia Vikander和Eva Green、黛安娜王妃姪女Lady KittySpencer、德國公主Lilly Zu Sayn Wittgenstein等，親炙寶格麗珠寶之美。

這場珠寶回顧展，展出知名女星依莉莎白泰勒、義大利女星Anna Magnani、費里尼執導《甜蜜生活》的女主角Anita Ekberg等名女人的珠寶收藏，也不乏義大利皇室公主婚嫁時訂製的皇冠與珠寶飾品，從中不難發現每個女人的個性與時尚品味。

「BVLGARI Tribute to Femininity典藏系列珠寶回顧展」，將展至明年1月13日。

(中時 )