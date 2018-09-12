921國家防災日地震演練 內政部首辦防災週宣導

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9月21日「國家防災日」即將來臨，今年內政部首次辦理「國家防災日防災週主題宣導活動」，當天9點21分政府將模擬山腳斷層錯動發生大規模地震情境，由中央氣象局發布地震模擬演習簡訊，民眾收到簡訊時，請記得演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，並試走避難路線；9點59分，有線電視台也將同步切換民眾的電視頻道到公共電視台(第13頻道)，並播出災害模擬演習訊息，讓國人能透過電視迅速收到即時災害訊息。

內政部指出，為記取921集集大地震的教訓及提升防災應變效能，行政院於91年將每年9月21日訂為「國家防災日」，以國家層次推廣地震避難智能，提升全民防災意識與應變能力。今年的「國家防災日防災週主題宣導活動」，自9月17日至21日，連續5天，每天都有不同活動主題，包括防災知識模擬考、居家安全環境檢查、緊急避難包準備、3日份食物飲水準備及地震避難演練等，希望結合各直轄市、縣市政府消防局推動防震宣導活動內容，串連成系列宣導主軸，提高宣導能見度及密集度，強化地震防災安全宣導成效。

而為讓國人迅速收到災害或緊急訊息，內政部今年持續辦理指定電視頻道播放重大災害緊急訊息演習，9月21日上午9時59分至10時01分將於公共電視台(第13頻道)及原住民族電視台(第16頻道)播出2分鐘的防災訊息測試影片，各有線電視台亦將自動切換頻道到公共電視台，屆時請各有線電視的收視戶觀察所收看的頻道是否自動切換，並可實際參與頻道自主切換演練，如果發現任何問題或意見，都可撥打(02)8196-6141洽詢內政部消防署。

此外，內政部也將以科技部模擬山腳斷層南段錯動造成規模6.6震災為情境，辦理大規模震災消防救災動員演練，設定台北市、新北市、桃園市及基隆市4個市受災，就大臺北主要災區預劃救災據點、支援路線及搜救地區，並動員各地方政府特搜、消防、民間志工及國軍進行救災人員調度集結演練，模擬政府面臨重大複合性災情的危機處理，藉由跨單位的災害現場橫(縱)向整合機制，對外展示政府對於大規模震災災害應變救災之整備。

內政部表示，民眾可以到台灣抗災演練網(https://www.twdrill.com.tw/)參加防災知識模擬考(自9月17日起至11月1日止)，或上傳分享演練抗震保命3步驟之照片(自9月21日至10月21日止)，就可以參與雙重抽獎活動，有機會獲得iPad mini 4、Garmin vivofit 3、緊急避難包或超商禮券1000元等好禮。

(中時 )

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