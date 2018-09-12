蔣月惠不滿羅騰園被影射不合法 議會叫囂被請出場

無黨籍屏東縣議員蔣月惠（左）認為國民黨籍縣議員唐玉琴（右）影射她擔任理事長的羅騰園身障協會不具合法性，雙方爆發言語衝突。（潘建志翻攝）

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無黨籍屏東縣議員蔣月惠。（潘建志翻攝）
國民黨籍縣議員唐玉琴。（潘建志翻攝）
警衛將蔣月惠請出議場，蔣最後不滿自行離開議場。（潘建志翻攝）

屏東縣議會12日進行業務單位質詢，無黨籍屏東縣議員蔣月惠質詢時，不滿國民黨籍縣議員唐玉琴影射她擔任理事長的羅騰園身障協會不具合法性，數度打斷唐的發言，雙方爆發言語衝突，大會主席周碧雲認為蔣不尊重其他議員發言，將她請出議場，議事一度中斷。

蔣月惠質詢縣府社會處長劉美淑有關身障社團議題時，認為有些社團只想領政府補助卻不做事，有的沒拿政府補助，卻真正有在照顧身障等弱勢團體，卻只因為沒有召開理監事會議，就被當成不合法，十分諷刺。

唐玉琴接著質詢，批評有些人民團體根本就不合法，卻不斷大放厥詞；有些社團負責人是民意代表，社會處應該要一視同仁，如果不敢處理這種社團，處長就應該下台。

蔣月惠認為唐玉琴是在影射她擔任理事長的羅騰園身障協會，馬上在座位上反嗆，引發唐的不滿，認為蔣干擾她的發言及質詢，要求大會主席周碧雲維持秩序。周請蔣尊重唐的發言，不過蔣仍繼續在座位上回嗆反擊，雙方互相叫罵。

周碧雲見場面可能失控，宣布議事休息5分鐘，並斥責蔣月惠不尊重其他議員發言，言行失當，下令警衛將蔣請出議場，蔣最後不滿自行離開議場，質詢繼續進行。

(中時 )

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