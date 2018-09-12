《贖罪》作者操刀 影后丈夫外遇生活崩壞

艾瑪湯普遜飾演倫敦高等法院法官。（傳影提供）

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史丹利圖奇（右）與艾瑪湯普遜婚姻破裂。（傳影提供）

被譽為「戰後最重要作家」的伊恩麥克尤恩，迄今已經累積超過10部作品被改編為電視劇或電影，代表作《贖罪》更是拿下金球獎最佳影片，入圍奧斯卡最佳影片等7項大獎。高齡70歲的伊恩麥克尤恩創作不輟，光是今年就有3部改編自其出版小說的電影在全球上映，其中最被看好的莫過於李察艾爾執導的最新電影《判決》。過去30年兩人曾合作過兩部電視劇作品，因此伊恩當年在發想《判決》小說時第一個就聯繫理察：「這部你能拍！」

畢業於劍橋大學的艾瑪湯普遜，身為英國高學歷才女，讓伊恩麥克尤恩為新作《判決》試鏡時就直接指定由她擔綱演出。能演擅編的她更被大牌製片相中改編珍奧斯汀經典小說《理性與感性》，讓李安看了劇本後也積極爭取執導機會。導演李察艾爾與編劇伊恩麥克尤恩第一次碰面時就達成共識：「當今所有的英國女演員，只有艾瑪湯普遜能勝任主演這個角色！毫不誇張，只有艾瑪能同時富含魅力、聰明、同理心，還有極大的票房潛能！」

其他主演群還包含史丹利圖奇，《敦克爾克大行動》矚目新星菲昂懷海德。這是艾瑪湯普遜與史丹利圖奇繼《美女與野獸》後第二次合作，兩人從茶壺太太和魔法鋼琴中的咒語解放出來，成為貌合神離的夫妻，而飾演白血病男孩的菲昂懷海德，將讓有如「民事法庭之神」的女主角法官陷入生命與婚姻最困難的判決。電影28日在台上映。

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