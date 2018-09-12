能源政策評比 環團：新北全台第一 台中六都墊底

2018年09月12日 13:12 中時 廖德修

縣市政府常以推動綠能與節能當成政績，實際成效如何呢？由十餘個環團組成的「能源轉型推動聯盟」，去年9月起進行「2017-18年縣市政府能源政策評比」，綠盟副秘書長洪申翰今（12日）表示，經逐一訪談、蒐集資料與開會評比後由新北市拔得頭籌、屏東縣第二，桃園市、嘉義市同獲最佳進步獎。

環團之一「媽媽監督核電廠聯盟」秘書長楊順美表示，六都資源與公務體制較完整，排名大都在前段班，新北市因明確的專責與協調整合單位，以及清楚的策略藍圖與相對細膩的綠能節能計劃，拿到整體第一名。

地球公民基金會高雄辦公室主任蔡卉荀說，南部的台南市與高雄市在再生能源推動方面，已有較領先的規劃與執行，包括相關的規範擬定，節能也有一些諸如屋頂節能降溫的新嘗試，評比結果都不錯。

再生能源推動聯盟理事長高茹萍則說，桃園市提高了綠能專案辦公室層級，讓專責單位更能解決問題，節能的推動層級目前雖不夠高，但也累積出不少新的實績，不僅首次擠進A級行列，也與嘉義市並列最佳進步獎。

洪申翰說，非六都的縣市資源雖不充裕，但屏東縣因農廢能源化與長久推動太陽光電，勇奪第二名。雲林縣也因再生能源多元發展與布局得到第六名，嘉義市則因高度整合節能與綠能的「千屋計劃」與能源管理機制規劃，拿到第七名與最佳進步獎。

反觀六都中的台北市資源雖豐富，相關計劃也不算少，但環團認為缺乏更高層級的整合策略規劃與資源分配邏輯，多少影響到治理成效，在六都中排第五、整體排第八。

主婦聯盟台中分會會長張明純指出，台中市在綠能與節能工作上，較侷限於單一局處轄下的業務推動，較少跨局處資源統合，在相關計劃的規劃與嘗試也較制式，不僅在六都敬陪末座，也掉到C段班，比上次評比退步。

除了公佈排名，洪申翰建議地方政府儘速成立專責單位與納入民間社會力的平台，提高整合與上位規劃能力，同時也應有常態性的預算編列。中央則應提供資源與必要的輔導，並給予地方合適的能源治理權限與責任。

(中時 )