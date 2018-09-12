扼朝核 歐巴馬曾探討對朝先發制人攻擊

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旺報

曾獨家報導「水門案」的《華盛頓郵報》副主編鮑勃·伍德沃德在新書《恐懼：白宮中的川普》中，通過對美國政府前現任官員的採訪，指2016年9月北韓一意孤行展開第5次核子試驗時，當時的美國歐巴馬政府為剷除朝核，曾探討過對朝進行先發制人打擊。

川普政府初期對朝軍事選項中曾有對朝動武言論付諸公論，但此一公開事實證實，此前美國政府就曾進行過關於對朝先發制人打擊的討論。

據伍德沃德稱，歐巴馬自執政初期起就展開了旨在阻止朝核的機密作戰「特別計畫」。作戰內容包括通過網路攻擊摧毀北韓的飛彈發射系統，奪取北韓飛彈，7秒內探測北韓飛彈發射。

北韓進行第5次核子試驗後，歐巴馬向中央情報局（CIA）局長下令，調查剷除北韓所有核武器與相關設施的可行性。經過一個多月的調查，結論顯示，如果美國政府發動先發制人打擊，有望摧毀美國所掌握的北韓核武器和核設施中的85%。另外，調查也提出擔憂稱，如果在未能徹底摧毀朝核武器的情況下，北韓在發動反擊的過程中，那怕只有一枚核武器墜入南韓境內，將造成數十萬人的死傷。最終歐巴馬取消了發動先發制人打擊的方案。

另外，在歐巴馬政府時期，美國中央情報局曾探討過北韓的「Man Change（領導人更迭）」，而非「Regime Change（政權更迭）」。也就是說，考慮過剷除金正恩的方案。

(旺報 )

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