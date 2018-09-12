台北》丁守中公布10大教育政策 中小學全面裝冷氣

2018年09月12日 14:01 中時 陳君瑋 、 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中（中）舉行教育政策記者會，立委柯志恩（右）、王育敏（左）出席。（陳君瑋攝）

國民黨台北市長參選人丁守中（中）舉行教育政策記者會，立委柯志恩（右二）、王育敏（左二）出席。（陳君瑋攝）

國民黨台北市長參選人丁守中12日與競選總幹事王育敏、藍委柯志恩一同召開記者會，公布10大教育政策，除要擴大補助2歲至4歲幼兒就讀私立幼兒園學費，更提出中小學全面加裝冷氣空調、校校有外師、各區新設全英語教學實驗學校等主張。

丁守中指出，近期和很多家長、教師等團體共同研商後，推出這10項教育政策；首先，因應人口高齡化、少子化，要利用國中、小學閒置教室落實一校一公幼或非營利幼兒園，以及一校一日間托老中心（樂齡中心），推動祖孫共學，並擴大補助2歲至4歲幼兒就讀私立幼兒園學費，每人每學期1萬3660元。

丁守中也說，有家長認為中小學應全面加裝冷氣空調，提升學生學習力、改善學習環境，而經初步估算，一年約要增加預算2億元，以北市教育局預算經費絕對足夠。另外，還要推動國際化，目標校校有外師，並在12個行政區新設全英語教學實驗學校，選送優秀的高中、職學生赴國外交換學習，深化國際視野。

丁守中接著說，要推出「服務滿10年教師帶薪休假進修」制度，讓中小學教師得申請從事國內外教育進修一年，鼓勵北市教師持續專業精進，這部分評估一年需編列3億元經費。

此外，丁守中的教育政策中，還包含毒品趕出校園、加強就學安全；高工高職特色專業分工，與相關產業公會與企業合作深化學生技職能力；設置特色創客中心；聘退休運動國手進駐校園，強化各類體適能教育及運動推廣精進；減少教師繁瑣行政作業，教師安心教學等。

對於台北市長柯文哲的教育政策，丁守中也批評，柯在教育方面並沒有即時回應各方面情勢環境變化，也沒有回應教師及家長會需求，「很多地方就是空包彈」。

(中時 )