北市擁2屋仍申請官舍？黃子哲批張天欽貪小便宜

2018年09月12日 13:21 旺報 潘維庭

促轉會副主委張天欽因在內部會議的「打侯」談話曝光，引起譁然，並於稍早請辭。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，「據了解，張天欽目前所住的官舍，也有可議之處。」

黃子哲12日表示，張天欽擔任促轉會副主委後，便申請了位於台北市承德路四段上的職務官舍，也利用行政院的第二預備金申購了一些家具置於其宿舍中供其使用。

不過，根據監察院的財產申報資料顯示，張天欽與其太太（監察委員楊芳婉）的財產相當可觀，有土地6筆，建物2筆，存款3千多萬。其中的2間房屋，還位於台北市精華的大安區。

黃子哲稱，據指出，張天欽雖申請官舍使用，但實際上每周入住的時間並不長，頂多二、三天而已。況且，他自己在台北市也有自己的房子，還去申請官舍，也是公帑的另一種浪費，對社會觀感也不佳。

黃子哲稱，事實上，由於促轉會今年甫成立，所有經費均先由行政院的第二預備金先支用，本來就不寬裕，而張天欽官舍內部的家具費用，也會造成促轉會預算的排擠效應，甚至需要技巧性的報帳。

黃子哲批評，「張天欽的財產傲人，又在台北市有房子，而促轉會也位於台北市內，似無必要去占官舍來住，如此只會讓人有貪小便宜之惡感。如果可以省下這筆錢，或許轉型正義的工作可以有多一些預算去推動，人民的觀感也會好一些。」

(旺報 )