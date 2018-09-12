輔導懷舊產業 陳建仁：拓展洋服新市場

2018年09月12日 13:36 工商 彭媁琳

副總統陳建仁副總統今（12）日上午接見「2018年第27屆亞洲洋服同業聯盟大會比賽及活動之代表團成員」，肯定洋服總會屢創佳績，是台灣之光，也期勉該會未來能培育更多年輕菁英人才傳承工藝技術，讓洋服產業永續發展，提升台灣國際能見度。

陳建仁指出，本屆亞洲洋服同業聯盟大會比賽，我國參賽國手表現十分優異，包括「裁剪大賽及金手指競賽」雙料金牌、「金手指競賽」銀牌、「創意男裝組及上班服男裝組」雙料銀牌等二金四銀及最高榮譽團體獎項，值得肯定。

本次競賽中，台灣選手在300位以上各國洋服界的菁英競爭下，能有亮眼的成績表現，令人讚賞。除了參賽選手榮獲佳績外，台灣裁縫師傅在此次比賽中所展現的細心、耐心、專業及創新精神，不但做了最好的國民外交，也提升台灣國際能見度，更代表民間力量的蓬勃發展。

陳建仁認為，洋服產業一直是民生產業中不可或缺的類別。隨著時代演進，老師傅的工藝傳承雖一度出現斷層，但經由大家的努力，現在洋服產業重新展現活力和創新。因此，今年政府特別在「107年懷舊產業提振輔導計畫」中將洋服業列入推動。期盼透過這個計畫能拋磚引玉，藉以引領各界協助洋服產業經營創新、推廣品牌行銷，進而提升業者知名度，促進實際的消費行動。

(工商 )