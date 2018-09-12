要確保小朋友不餓肚子上學 馬英九：否則8年白幹了

馬英九台東輔選民眾熱情送上豆漿。（楊漢聲攝）

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馬英九表示，要讓小朋友吃飽再上學。（楊漢聲攝）

前總統馬英九12日到台東拚輔選，幫國民黨籍參選人掃街拜票，其中也抽空參加了台東學童早餐及課輔經費捐贈儀式，馬英九說，要確保孩童上課時是吃飽的，如果中華民國連這點都做不到，我想前面8年的總統都白幹了，大家要一起努力。

財團法人中華基督教衛理公會、凱基證券等單位為幫助台東縣國小、國中偏鄉清寒學生，12日由衛理公會總會會督陳建中、牧師王先緻等人捐贈慈善募款151萬400元，贈送台東縣介達等22所國小課輔經費，以及3所國中小弱勢家庭學生營養早餐費用。

馬英九在致詞時提到，他曾任中國民國哈佛之友會會長，幫學校募款時就將募款用在台東縣太麻里鄉大溪國小多良分校的小朋友身上，全校32位學生不只給他們圖書及電腦，還邀請他們到台北來玩，參觀動物園時喜悅的心全寫在小朋友臉上，讓他感覺到「做功德」是很快樂的事。

馬英九表示，孩子們如果空腹上課，記憶力及專注力都會受到影響，建議縣府可以結合民間捐款來幫助中低收入戶的學童，確認孩童上課前是吃飽的，如果中華民國連這點都做不到，我想前面8年的總統都白幹了，大家要一起來努力。

另外，有媒體針對台東縣長選舉鄺麗貞登記參選提問，是否會介入來協調，馬英九原本還停下腳步，但一聽見「鄺麗貞」3字，不發一語立馬快步離開。

(中時 )

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