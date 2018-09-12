台中市管挖施工安全認證 明年上路

台中市管挖施工安全認證明年上路，受訓合格才能申請道路挖掘。（盧金足翻攝）

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道路不能亂挖！台中市政府建設局6月起開辦「台中市道路挖掘施工安全管理人員認證教育訓練」，受訓合格後核發「結業證書」及「安全管理人員識別證」，規畫明年1月起要求管挖申請單位需檢附受訓合格證件，才能請領道路挖掘許可書，施工人員則需配戴識別證，供稽查人員隨機查驗，藉以控管道路施工品質及安全性。

建設局表示，考量這項認證制度剛開始上路，並為避免影響民眾申請接水接電的權益，市府除持續推動教育訓練外，訂定6至12月底為宣導期，預計自明年1月起正式執行。

為提升台中市道路挖掘施工品質、減少施工挖損地下管線災害頻率及加強管線單位施工自主管理，市府於107年4月26日訂定「台中市道路挖掘安全維護作業規範」，從管挖工程規畫設計，到現場監造及施工管理訂定作業規範。

現在進一步推動「道路挖掘施工安全管理人員認證制度」，認證對象分為2類，包括設計、監造單位技師、品管人員、職安衛人員及現場監造人員等，以及承攬廠商的負責人、專任工程人員、工地主任、品管人員、職安衛人員及現場工程師等。

符合資格人員經受訓合格後，將依受訓類別核發「結業證書」及「安全管理人員識別證」，有效期間為3年，期滿後需回訓。統計至今年7月底，共計開班5期，受訓合格取得證書約有500人，訓練課程也持續開課中。

建設局長黃玉霖表示，「安全認證制度」要求管挖工程設計監造技師、監造人員及承包商現場專任人員等，必須參加管挖教育訓練並通過考試，才能執行相關工作，從管挖工程設計監造到現場施工管理來強化安全。

此外，台中市實行全國唯一的管線統一挖補工程，相關顧問公司及承包商對於台中市道路挖掘管線施工均有相當豐富的實地經驗，因此，在安全認證課程及師資的安排，除了包含最新法規、道路挖掘施工管理與品質保證、資訊系統及管線圖資建置等課程外，特別要求納入經驗豐富的統挖監造及施工人員，以強化台中市道路挖埋施工品質。

(中時 )

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