白內障術後擺脫眼鏡？ 醫師：術前測量需精準

2018年09月12日 14:02 中時 林周義

許多人質疑，白內障手術後，是否就能擺脫眼鏡？書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，白內障手術不一定能一次解決所有視力問題，若想擺脫眼鏡，前提是術前對近視、散光、遠視、老花的檢查需精準到位，才能在測量後選擇合適的人工水晶體。

廖昶斌表示，患者的水晶體因混濁而影響視力。治療白內障，需將水晶體清乾淨，並裝上人工水晶體。然而，若要一次解決視力問題，前提是術前的檢查能否完善，散光、近視、遠視、老花的測量需精準到位。

若患者的白內障太嚴重，就無法使用較為精準的光學原理測量方式，只能進行手動超音波測量。廖昶斌表示，這類測量方式只要有一點角度的疏失，就會造成2、300度的誤差。而成功測量的患者，則可選用多功能的人工水晶體，一次解決視力問題，從此擺脫眼鏡。

然而，越多功能的人工水晶體，價格越高。廖昶斌表示，目前健保僅給付基本的球面水晶體，這類水晶體的缺點在於視覺品質較差。許多動完手術的阿公、阿嬤向醫師透露，眼睛即使測不出度數，但視線卻總是霧濛濛。

因此廖昶斌提醒，接受白內障手術前，須詳細檢查了解眼睛狀態，依需求、習慣與醫師充分討論，並考慮清楚人工水晶體的選擇，才能了解手術可能改善的程度。

(中時 )