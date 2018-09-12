陸船越界抓魚 金門海巡逮1船6人

2018年09月12日 13:57 中時 李金生

金門海巡隊組主任趙威超說明查緝過程，強調將持續打擊不法。（李金生攝）

金門海域進入秋季漁汛，剛結束休漁期的大陸漁船又傾巢而出。（金門海巡隊提供）

大陸漁船越界進入金門復國墩及北碇一帶海域。（金門海巡隊提供）

金門海域進入秋季漁汛，剛結束休漁期的大陸漁船又傾巢而出，目標鎖定黃魚、白鯧等高價魚類。金門海巡隊連日來在復國墩海域圍堵越界船團，昨(11)日晚上查獲「閩泉台漁06386」1艘6人，押返料羅港留置調查、處分中。

大陸鐵殼船以3至5艘組合方式，入侵復國墩及北碇一帶海域，「大小通吃」作業方式讓金門當地漁民和釣客十分憂心。

連日來，海巡署第12巡防區統籌調度海巡隊、岸巡隊巡防艇及多功能巡緝艇，在船隻出沒最多的復國墩海域巡弋，同時協同縣府護漁小組清除海面非法網具。

昨夜20時許，巡防區雷達發現復國墩外海船團蹤跡，立即通報海巡隊線上10039艇及3552艇趕至，採雙艇包抄攻勢在復國墩東北方2.8浬處，截獲「閩泉台漁06386」1艘及曾姓船長（50歲，福建省泉州市人)等6人，連同查扣的流刺網50件約1000米，押返料羅港留置調查。

海巡指出，全案將於完成調查後，陳報海巡署艦隊分署依違反〈兩岸人民關係條例〉裁罰，「閩」船所有50件流刺網也將全數沒入外，還將面臨新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

(中時 )