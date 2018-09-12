影》18年來第一人 他如何駕F18擊落敘蘇-22戰機

2018年09月12日 13:53 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍F/A-18E「超級大黃蜂」擊落敘利亞蘇-22戰機

就在2017年6月18日那天，海軍少校崔梅爾（Michael “M.O.B.” Tremel）創造了歷史，成為美國18年來第一位擊落敵機的駕駛。

據《海軍時報》（Navy Times）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網12日報導，他在上周舉行的海軍航空兵尾鉤協會（Tailhook Association）的年會中，獲頒「傑出飛行十字勳章」（Distinguished Flying Cross），也訴說了如何駕著F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，擊落敘利亞蘇-22戰機，使他成為海軍偶像的往事。

當天他從地中海的「布希」號航母（USS George H.W. Bush，CVN-77）起飛，在2萬英尺（約6,100米）高空，邊啜飲著咖啡，邊以時速近700英里（近1,130公里）的速度，飛向伊斯蘭國（IS）在敘境的大本營拉卡（Raqqa）。當時崔梅爾有預感，那天的任務會和平常投彈掩護友軍的任務不同。

然而，這位VFA-87「黃金戰士」（ Golden Warriors）中隊成員再怎麼也沒想到，這次行動會讓他在海軍英雄榜上佔有一席之地。

「我整個職場生涯都在掩護地面人員，」崔梅爾說，不過他對地面部隊的相關狀況不願多提。

美國海軍少校崔梅爾

敘利亞飽受戰爭蹂躪，成為美、俄、伊朗、土耳其，伊拉克等各方角力的戰場。在政治舞台上各國忙著較勁，地面戰打得慘烈，而空中出現的戰機也宛如聯合國的翻版。

崔梅爾說，「你可以看到俄羅斯、土耳其、伊拉克，還有敘利亞戰機」。敘利亞戰機一直想打庫德族和阿拉伯反政府武裝分子，但美國戰機設法在不開火的狀況下加以阻止。

當時崔梅爾駕著戰機，閃過槍林彈雨，想要攔截突然出現的敘利亞蘇-22「裝配匠」（Fitter）戰機，希望對方能知難而退。可是對方不但不退，反倒向美國友軍所在的位置丟了兩枚炸彈。

於是崔梅爾先發射AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，但並未擊中。接著他又發射了AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），結果那架蘇-22瞬間炸成火球。不過，敘利亞駕駛彈射逃生，只見他靠降落傘安抵地面。

上次美軍擊落敵機是在1999年3月26日，當時美國空軍黃姓（Jeffrey Hwang）上尉駕駛F-15C鷹式戰機，發射先進中程空對空飛彈，擊落了兩架南斯拉夫米格（MiG）-29戰機。

(中時電子報)