中華電信會員集點 高鐵車票可打八折

中華電信會員集點，高鐵車票可打八折。（高鐵提供）

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點數經濟夯，高鐵與中華電信合作。台灣高鐵今宣布，即日起至10月31日止推出「高鐵會員TGo x Hami Point驚喜兌點」活動，中華電信Hami Point會員加入高鐵會員TGo，即可以Hami Point 125點紅利點數，兌換「標準車廂指定車次8折」電子優惠券，每周適用優惠車次達266班，限量3000張。

高鐵公司表示，該活動適用優惠車次搭乘期間為9月14日至11月30日，不過中秋連假疏運期除外，每個Hami Point會員帳號限兌換一張電子優惠券，每張優惠券限購一張8折高鐵車票，一經兌換，無法退還等價現金或返還電子優惠券。

欲購買「標準車廂指定車次8折」優惠的中華電信Hami Point會員，須先加入「高鐵會員TGo」，再至Hami Point網站的「8折乘車優惠券 限量免費換」網頁，以Hami Point 125點紅利點數兌換「標準車廂指定車次8折」電子優惠券。

優惠券則將於隔周的周五匯入其高鐵會員TGo帳號，屆時Hami Point會員再以TGo會員帳號登入「高鐵會員TGo」網頁或「台灣高鐵」App的會員專區，至「兌換專區」選擇「Hami Point會員8折」方案，即可購買優惠車票，但需立即完成交易付款。

高鐵會員也可集點兌換或折抵高鐵車票，只要加入高鐵TGo會員，並於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站紀錄完整、無退票紀錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，每消費20元累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票）。

(中時 )

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