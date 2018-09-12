食安開大門？茶葉新增有致癌疑慮農藥可殘留

2018年09月12日 13:59 中時 鄭郁蓁

食藥署今年五月預告將放寬農藥用於茶樹，經過60天預告期，今天正式公告，即起將開放茶葉殘留農藥賽安勃和賽派芬，其中賽派芬致癌分類為C「可能對人類具致癌風險」，從原本不得殘留，一口起開放到20ppm且全世界僅日本開放使用，雖標準低於日本的60ppm，但美國、歐盟、澳洲都沒有定相關殘留標準。

食藥署今發布修正《農藥殘留容許量標準》，修正內容計增修訂安美速等10種農藥於各類蔬果植物等農產品43項殘留容許量。本次新增加的殺蟲劑賽安勃，訂定容許殘留標準為1.5ppm，是澳洲0.05ppm的30倍；而殺蟎劑賽派芬是日本開發的新農藥，目前全球只有日本在使用，台灣則把標準訂在20ppm，低於日本60ppm。

根據食藥署提供的資料，殺蟎劑賽派芬在致癌風險分類上為C級「可能對人類具致腫瘤性」，且食藥署也坦言，在大鼠實驗上，有導致子宮腺瘤風險，外界憂心，一口氣就開放到20ppm恐對人體有安全疑慮。

食藥署食品組副組長魏任廷說，本次修訂農藥殘留容許量，是參酌國際規範，並考量國內農牧漁業的需求，因農藥自1970年代使用至今，已有抗藥性，農民只能加重劑量，而新問世的農藥因作用機制不同，使用上相對安全，經評估後農委會核准使用，食藥署則制定殘留限量標準。

魏任廷說，WHO國際癌症中心並未將賽派芬列在致癌清單，但有相關資料顯示對雌性大鼠可能有潛在子宮腺瘤風險，但人類致癌風險極低，美國環保署將其列為C級農藥具潛在致癌毒性。其他國家沒用，是因茶葉為亞洲種植大宗，日本核准殘留值為60ppm，我國參酌資料後僅訂20ppm，民眾可安心食用。。

(中時 )