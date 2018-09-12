薪水高低關鍵在人格！這些特質最容易被加薪

2018年09月12日 13:52 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

M型化社會貧富差距愈來愈大，很多人勤奮務實的過日子，每個月仍只能領微薄的薪水，辛苦了大半輩子還是賺不到錢。有研究指出，一個人是否有錢，關鍵竟然在於個性，為什麼有些人特別富有？研究發現，原來卑鄙比友善重要！

美國USA《哈佛商業評論》報導，哥本哈根大學經濟學教授Miriam Gensowski研究指出，某些人格特徵將有利於我們的職業生涯，而某些個性則可能對職場有害。例如，老實、保守、務實、內向的人，賺的錢遠遠比不上那些卑鄙、投機、取巧、外向的人來得多。

研究指出，有些盡責、勤奮的員工，就算再努力也未必會被加薪，不過剛踏入職場時，個性與薪水的影響並沒有太多直接的正相關，但是在職場打拚一段時日後，個性則可能深深牽動一個人該有的待遇，尤其30歲以後差異更明顯，40歲到60歲時達到極致。

該研究透過追蹤1500名從童年到老年的人群，從人格、收入和教育之間的連繫，確定哪些特質會影響職場的薪水。結果發現，個性外向、盡責，勤奮有組織能力的人，最能脫穎而出，而且這些特質愈多，薪水愈高，對比個性外向及內向的男性，一生中可賺到的錢竟然可以差到60萬美元（約台幣1860萬）。

研究也顯示，個性友善、容易與同事相處愉快的人，通常不容易擔任領導者；反而是一些不太好相處、比較公事公辦的人，大多能爬升到領導階層。研究同時舉例，擁有碩士學歷，但個性較乖巧、保守的人，薪水幾乎完全比不上只擁有學士學歷，但很懂得表現自己的人來得高。

(中時電子報)