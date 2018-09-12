謝龍介搬慰安婦銅像 放日本在台交流協會前抗議

國民黨台南市黨部主委謝龍介繼前天到日本在台交流協會抗議，今天則把慰安婦銅像搬到協會前面。(翻攝謝龍介臉書)

友善列印
中時

日本人藤井實彥上周來台南作勢踹踢慰安婦銅像，引起軒然大波，國民黨台南市黨部主委謝龍介繼前天到日本在台交流協會抗議，今天則把慰安婦銅像搬到協會前面，並說 「台北的朋友，現在拜託你們了，邀請您加入守護阿嬤的行列，「愛在台灣、疼惜阿嬤」為阿嬤討公道、為台灣人爭尊嚴，我們一起來努力！」

謝龍介表示，當初打造銅像原本就是擔心遭人破壞，所以特別製作2尊，1尊就是日前遭踢、放在台南市國民黨黨部旁空地，另外1尊北上，謝龍介在臉書po文表示，「藤井踢慰安婦銅像的這一腳，印證日本軍國在二次大戰中，對受害國婦女的《戰爭性暴力》，對一個銅像都能如此輕藐，更何況是對一個花樣年華的少女，後果如何，是不難想像的。」

謝龍介說，沒有人天生就該被欺壓、被傷害，許多慰安婦因這段經歷而飽受痛苦與身心折磨，許多人更飽受歧視，無法得到家庭和當時社會的諒解與支持，超過一甲子不公平的對待與委屈，誰來還給她們人生一個公道？

他也問，「要一個道歉有那麼困難嗎？阿嬤的委屈要靠大家幫忙平反，這兩天，大家的關心，龍介收到了，我們接受了大家的意見，銅像已重新站回日本台灣交流協會，龍介不知道，未來我們將面臨什麼樣的打壓，但平反之路，我們義無反顧。」

(中時 )

促轉會淪選舉打手？主委黃煌雄今… 促轉會內部爆料者 主委黃煌雄：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。