謝龍介搬慰安婦銅像 放日本在台交流協會前抗議

2018年09月12日 13:54 中時 曹婷婷

日本人藤井實彥上周來台南作勢踹踢慰安婦銅像，引起軒然大波，國民黨台南市黨部主委謝龍介繼前天到日本在台交流協會抗議，今天則把慰安婦銅像搬到協會前面，並說 「台北的朋友，現在拜託你們了，邀請您加入守護阿嬤的行列，「愛在台灣、疼惜阿嬤」為阿嬤討公道、為台灣人爭尊嚴，我們一起來努力！」

謝龍介表示，當初打造銅像原本就是擔心遭人破壞，所以特別製作2尊，1尊就是日前遭踢、放在台南市國民黨黨部旁空地，另外1尊北上，謝龍介在臉書po文表示，「藤井踢慰安婦銅像的這一腳，印證日本軍國在二次大戰中，對受害國婦女的《戰爭性暴力》，對一個銅像都能如此輕藐，更何況是對一個花樣年華的少女，後果如何，是不難想像的。」

謝龍介說，沒有人天生就該被欺壓、被傷害，許多慰安婦因這段經歷而飽受痛苦與身心折磨，許多人更飽受歧視，無法得到家庭和當時社會的諒解與支持，超過一甲子不公平的對待與委屈，誰來還給她們人生一個公道？

他也問，「要一個道歉有那麼困難嗎？阿嬤的委屈要靠大家幫忙平反，這兩天，大家的關心，龍介收到了，我們接受了大家的意見，銅像已重新站回日本台灣交流協會，龍介不知道，未來我們將面臨什麼樣的打壓，但平反之路，我們義無反顧。」

(中時 )