促轉會內部爆料者 主委黃煌雄：後續調查處理

2018年09月12日 14:16 中時 陳建瑜 、 陳信翰

對於周刊今爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」。對於爆料者後續處理，主委黃煌雄今表示，她今沒有上班，今後經內部調查了解後處理。

對於為何不是由副主委張天欽出面召開記者會，黃煌雄指出，張天欽已口頭向他表達請辭，但對於發生過程並不清楚，他也看《鏡週刊》才知道。

黃煌雄強調，他現在是主委，基本上發生報導所言事情，他有監督之責，與三位專任委員很誠意且非常嚴肅看待這件事。

對於促轉會發生疑似選舉操作的疑慮，黃煌雄坦言，這對促轉會的形象受到影響，應該是促轉會成立以來形象受到衝擊最大的事情。

媒體詢問，促轉會內部是否出現鬥爭情況。黃煌雄強調，不要把單一事件過度擴大，促轉會內很多都是年輕人，都很有銳氣，但也有緊迫感，希望各界給年輕工作者空間，不要因這事情讓他們喘不過氣來，讓他們把工作做好。

至於爆料者、促轉會副研究員吳佩蓉後續處理，黃煌雄表示，爆料者今沒有到促轉會上班，也許今後內部進行了解調查後，後續來處理。

爆料者在臉書上也提及張天欽濫用官舍的疑慮，甚至濫用同事打點官舍內部傢俱，黃煌雄表示，若行政院部會首長、副首長有需求的話，規定上合法應該尊重，但對於官舍內部問題，他坦言並不清楚，後續會調查。

張天欽請辭後由誰來接任。黃煌雄說，他今日與行政院秘書長卓榮泰見面時，已表達張請辭。後續將尊重相關流程。

對於促轉會要走向「南非式和解」或「德國式咎責」，黃煌雄則保守回應，這茲事體大，他很難回應，希望外界給他們多一點意見參酌。

(中時 )