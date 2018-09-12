彰化》員林國宅爭議議員叫戰 魏明谷反擊

員林國宅爭議延燒，議員曹嘉豪（左）和縣長魏明谷（右），在臨時會議中針鋒相對。（吳敏菁攝）

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員林國宅風波延燒，彰化縣政府工務處8月3日提告員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪，誹謗和公然汙辱公署罪！12日彰化縣議會臨時會，曹嘉豪利用質詢機會叫戰魏明谷，痛罵想以戰止戰，「叫我住嘴，差得遠！」魏明谷迎戰，告是給他一個機會，直指曹嘉豪沒有正義感，「心虛啦」。

員林國宅爭議擺不停，彰化縣政府工務處，針對曹嘉豪、張錦昆公開指控彰化縣長賤賣員林國宅「15億只賣3億元」按鈴控告毀謗和公然汙辱，也創下彰化縣政府告議員的首例。

彰化縣議會議會12日召開臨時會議，議員曹嘉豪在質詢時間，挑起員林國宅的議題，叫戰魏明谷，要求說清楚，魏明谷本拒絕，曹嘉豪怒罵，「想要以戰止戰，叫我閉嘴，還差得遠呢！」疾呼一縣之長魏明谷要認真面對。

魏明谷也發怒了，直指曹嘉豪不是真的有正義感，要嘛就把對縣府的指控去要求法院偵辦，卻採取放話的方式，根本是「心虛嘛」。

曹嘉豪怒稱，這樣告最後若不起訴，「你縣長會辭職嗎？」魏明谷反唇相譏，「如果你對我那些指控沒辦法起訴我，你就去辭職好嗎？」魏明谷說「告你是給你一個機會，有機會向檢察官說清楚」。

曹嘉豪氣極直說「當一縣之長，還說這種話，還當過立委，簡直笑死人」，魏明谷也反擊「這樣當議員貽笑大方」。

議員葉麗娟跳出來，直指縣府告議員簡直是創紀錄，最重要是政通人和，張雪如也要求工務處長林漢彬回答，提告這個動作，誰是最大受害者？爭議僵持不下。

(中時 )

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