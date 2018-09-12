沈君山病逝 趙春山：一生致力促進兩岸和平 真正做到「求同存異」

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曾三度面晤江澤民的清大前校長沈君山今天(12)上午病逝，享壽87歲。對此，淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山受訪時表示，沈君山一生致力促進兩岸和平與發展，希望扮演溝通橋樑，也身體力行成立「浩然營」，建立平台讓兩岸知識分子凝聚共識。他說，沈君山是真正做到「求同存異」，「希望見到像沈君山的人越多越好，這樣對兩岸才是正向的發展。」

趙春山12日受訪時表示，沈君山一生致力於促進兩岸和平跟發展，希望扮演溝通的橋樑，過去他與江澤民會見時也建議大陸，台灣百姓希望維持現狀，大陸不要操之過急。他的兩岸理念，實際上符合兩岸中國人的期待，那就是要和平，但考慮台灣現狀，希望漸進地促進兩岸統一。由於他各方面的風格都相當客觀，即使綠營也能接受。

趙春山指出，沈君山曾成立兩岸學術交流的「浩然營」，現在很多兩岸重要人物都曾參加過，他不但有理念，也身體力行推動，希望建立平台讓兩岸知識分子在中間凝聚共識。

他說，沈君山不僅在學術圈，跟大陸各方面關係都很好，現在像沈君山這般兩岸都能接受的高階知識分子，真的不多了。沈君山的看法不會很偏頗，真是把「大膽假設，小心求證」的道理，也用在社會科學、用到兩岸關係上。

趙春山強調，沈君山過去真正做到「求同存異」，「同」是為兩岸未來和平、統一，當然過程中不同意見，既使理念不一，即使主張台獨，都可以坐下來談。但現在兩岸冰封，這種平台也沒有，台灣有些越走越偏，希望見到像沈君山的人越多越好，這樣對兩岸才是正向的發展。

(中時 )

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