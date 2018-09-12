冰屍案死者託夢鬼月後真相大白 命理師說出原因

高市10日驚傳冰屍命案，丁姓男子遭大兒子殺害後冰凍在自家冰櫃3個月。（圖/資料照片）

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中時電子報
前鎮冰屍案，丁姓死者長子買凶弒父。（圖/資料照片）

高雄前鎮冰屍案情曲折離奇，丁姓死者的大兒子花錢買兇，將父親殺害後用棉被裹住屍體放進冰櫃，藏屍3個月，次子曾夢到父親託夢說：「農曆七月過後，事情就會告一段落」。對此，命理家黃逢逸說，死者屍體放在家裡冰櫃，靈魂也一直待在家裡，孩子會常從冰櫃經過，次子體質敏感，容易被託夢；農曆7月是鬼月，磁波亂，加上大家警戒心高，不易有結果，鬼月過後沒有干擾了，答案即會揭曉。

黃逢逸表示，早期家裡有人生病往生，多會接回家裡辦喪事，現都是從醫院移靈到殯議館，大體放進冰櫃裡，還會設牌位，所以靈魂都會待在殯儀館，做7時須引魂；高雄前鎮冰屍案，丁姓死者兒子買兇，找友人殺了父親後，將父親用被裹住屍體放進冰櫃，冰櫃即如牌位，死者靈魂也一直在家裡，沒有離開。

他說，死者育有四子女，除大兒子、死者太太知情外，其餘都不知情，孩子在家裡進進出出，常會經過冰櫃，次子體質敏感，加上人睡覺時磁波全開，容易被託夢。

另，丁姓死者被冰封三個月期間，也曾託夢給轄區員警，也是說「時間到了，真相自然會水落石出」，黃逢逸說，時間到了指的是農曆7月鬼月過後，這是因為鬼月磁場磁波亂，干擾多，加上大家警戒心高，會把靈魂擋在外面，鬼月結束，答案就會逐漸現露。

他說，轄區員警被託夢，心中起疑，探訪死者媽媽，死者媽媽也說，「媳婦、孫子應該知道兒子去向，但都把她蒙在鼓裡」，讓他更堅定其中問題重重，直到他去丁家詢問死者太太，並突破死者太太心防後，讓案情真相大白。

(中時電子報)

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