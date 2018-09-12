數學當紅 AMC8及TMT8開始報名

2018年09月12日 14:41 中時 林志成

大數據分析、人工智慧與虛擬實境VR等新科技少不了數學，數學現又成顯學。專門辦數學能力檢測的九九文教基金會表示，AMC8與TMT8本月14日至28日報名，二項考試可以同步報名且合併報名還有費用上的優惠。

每年台灣均有超過3萬多名學子參加美國AMC8～AMC12數學測驗，而邁入第三屆的TMT8前二屆每年也都有超過4000名學子參與，今年九九文教基金會鼓勵國中二年級以下的學子同步參加這兩項測驗，讓自身數學學習過程得到更完整、全面的的檢視。AMC8今年考試在11月舉行，TMT8則是明年5月。

九九文教基金會董事長何焱銘引述2016年的美國國家人口普查局數據指出，162個大學學科，按畢業後的就業率、後續發展等因素作排名，首五名分別是精算、動物學、核工程、醫科預修科目以及應用數學。顯示現今的產業趨勢與數學能力有正相關。而科技業最蓬勃發展的大數據分析、人工智慧與虛擬實境VR更是少不了數學。

何焱銘表示，台灣和美國課綱次序與教學思維有一定程度的不同，尤其國中階段在幾何學、機率與應用數學方面更是明顯，因此在單從美國AMC檢定成績上無法實際表現出國內學子的完整學習成果。所以，多年來基金會結合多所大學教授群及國高中教師共同研發TMT8等系列檢定，提供台灣學子一個完全依照現行課綱的檢定考試。

何焱銘說，AMC與TMT數學檢定，獲得國立政治大學、國立交通大學、國立清華大學、國立中興大學、台北醫學大學、實踐大學、中信金融管理學院等7所學校協辦，學生未來參與這些大學的申請入學時，可以將AMC、TMT測驗成績單附上、佐證自己的數學能力。相關報名資訊可至九九文教基金會官網（www.99cef.org.tw）查詢。

(中時 )