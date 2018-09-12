艋舺盃象棋大賽周末登場 總獎金高達18萬

2018年09月12日 14:31 中時 吳堂靖

北市市場處12日舉辦活動記者會，提前為艋舺盃象棋大賽暖身。（吳堂靖攝）

第8屆艋舺盃象棋大賽周末登場，分為挑戰賽、休閒組賽事，總獎金高達18萬元，配合賽事活動，龍山寺地下街商場自9月起也推出一系列的行銷推廣活動，包括促銷優惠購、消費滿額送、買A體驗B、小丑歡樂頌等，期盼帶動地下街買氣，發揚艋舺在地文化。

本屆艋舺盃將於15、16日登場，各路好手磨刀霍霍，北市府市場處今舉辦記者會暖身，產發局副局長王三中、北市龍山寺地下街自治委員會長洪文和、議員顏聖冠等人均出席參與，現場也設計象徵「旗開得勝」棋局，顏聖冠表示，期盼透過賽事發揚象棋文化，也帶動地下街人潮。

產發局副局長王三中表示，艋舺盃已成為國內指標性的象棋賽事，此次總獎金高達18萬，歡迎各路好手參加一較高下，民眾也可順道前往地下街挖寶、撿便宜，感受當地特有文化。

龍山寺地下街自治委員會長洪文和表示，地下街商店以命理、盲人按摩為主，吸引不少日韓旅客前往體驗，未來也將發展「伴手禮一條街」拓展商機，不過目前也面臨部分空間照明不足、空調老舊等問題待解決，期盼相關單位能協助改善。

民眾於9月15日至9月底於商場商家消費滿額，即可獲得環保購物袋及摸彩券，凡至配合店家A消費可獲得店家B的200元消費體驗券，艋舺盃期間也將邀請2018世界小丑大賽金牌得主–小丑熊熊到場與民眾互動，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )