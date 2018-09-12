花博垃圾恐爆量？中市府：協調焚化爐助去化

2018年09月12日 14:29 中時 盧金足

台中市府環保局長白智榮表示，看花博垃圾不落地，將落實源頭減量。（盧金足攝）

台中市現有三處焚化爐處理量快達上限，台中市議員張耀中12日在業務質詢時，關切11月將登場的台中世界花卉博覽會，預計有千萬人次參觀，爆增的垃圾廢棄物量會不會拉警報？台中市環保局長白智榮說，環保署估計大型活動所產生的垃圾量一日約11公噸，花博展期預估產生2000餘噸的量，已協調其他縣市焚化爐協助去化，加強回收比例，管制使用免洗餐具。

張耀中表示，環保署曾統計，2016年每名民眾每日約製造0.8公斤的廢棄物，台中市現有文山廠、后里廠、烏日廠三處焚化爐，合計每日處理約2200公噸，台中市有280萬人口，平均換算下來每名市民每日約製造0.88公斤，數值呈現上揚趨勢，意味著垃圾製造量每年都在緩步上升，一年成長約5％。

張耀中說，副市長林依瑩在鼓勵旅店等業者，加入花博環保行列活動時指出，觀光客來到台中比平日大約多製造2至3倍的垃圾量，花博如有千萬參觀人次，一半是本地市民，另一半是國外遊客，500萬人本地遊客乘以0.88公斤，加上500萬名國外遊客乘以2.5公斤，相當於花博展期會多出1萬7000公噸的垃圾量。

張耀中憂心，在焚化爐都達去化上限的情形下，花博遊客產生的廢棄物何去何從？還是採掩埋因應？張耀中認為，環保署對於於大型活動產生的垃圾廢棄量估計可能會失真，建議環保局預估從寬，今年2月的農曆年已經發生焚化爐進廠車輛壅塞，未來花博開園之後，不管是園區所製造的垃圾，還是民間代收多出來的垃圾，很有可能會讓業者去化不及，趁機讓處理費用漲價，環保局應多注意別讓漲價風氣再起。

白智榮指出，環保署對於大型活動所產生的垃圾量，一日約11公噸，整個花博展期預估約產生2000餘噸的量，已協調其他縣市的焚化爐幫忙去化，也會加強花博園區的回收比例，並且對於免洗餐具的使用有管制措施。

「市府全力落實源頭減量措施！」白智榮說，推動減少免洗餐具等一次性物品使用，響應花博GNP精神(green綠色、nature自然、people人文)，市府去年針對環境清潔、垃圾處理等研擬因應措施，市府要求落實源頭減量措施，減少免洗餐具等一次性物品使用，全力做好相關工作。

(中時 )