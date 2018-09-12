「遠航新機週年慶 澎湖1＋1大省專案」2人成行購票現省近三千！

2018年09月12日 14:45 工商 張佩芬

遠東航空為了歡慶ATR機隊成立滿一週年，推出「遠航新機週年慶，澎湖1+1大省專案」，到澎湖旅遊只要「一加一、兩人以上成行」，即可享有「沙必思」優惠55折！暑假才剛結束，是否意猶未盡呢？趕緊上遠東航空官網為自己計劃下一趟旅程吧！

遠東航空於今（12）日舉辦遠航新機週年慶購票優惠記者會，並且邀請澎湖縣長陳光復至遠東航空公司共襄盛舉。陳光復表示，世界最美麗海灣組織年會9月在澎湖舉行，澎湖縣政府舉辦的2018海島嘉年華也已陸續登場，澎湖擁有豐富的觀光資源，歡迎大家一同來澎湖看煙火、吃海鮮。

搭上世界最美麗海灣嘉年華的熱潮，同時歡慶遠東航空ATR機隊成立滿一週年，遠東航空特別為旅客推出「遠航新機週年慶，澎湖1+1大省專案」，即日起至10月31日止，至遠東航空官方網站，預訂年底前（2018年）、週日至週四出發往澎湖的航班，即可享有超「沙必思」的55折優惠，兩人以上即可成行。

遠東航空營運長曾金池表示，遠東航空自去年引進的2架ATR72-600型新機於「台中」、「高雄」兩地投入國內線之營運，今年下半年將再陸續引進同型機，執行國內線之「台北─金門」、「台北─澎湖」航班營運，2019年第四季預計再引進波音737MAX8飛機，執行國際線航班的營運。

以「台北─澎湖」來回機票3,298元為例，雙人成行機票原價為6,596元，搭配「遠航新機週年慶，澎湖1+1大省專案」，可享有55折優惠，折扣後為3,628元，立即省下2,968元。另外憑遠航2018年度登機證至澎湖農會總代理天祥林銷售門市，購買蘆薈系列產品及風茹茶等商品，結帳時出示再享單筆消費金額10％優惠折扣，實在有夠省。

遠東航空同時也與澎湖各大飯店業、觀光業攜手合作推出優惠活動方案，一同推廣澎湖在地觀光。憑本大省專案之訂位記錄至遠行旅行社訂房，可搭配為兩人成行兩天一夜機+酒產品，百世多麗飯店雙人房每人2888元起，福朋喜來登酒店雙人房每人3888元起之優惠價。心動不如馬上行動，歡迎民眾一同來美麗菊島瘋澎湖！

相關購票及登機證優惠資訊請洽遠東航空官網，飯店優惠活動請洽遠行旅行社02-87705300。

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