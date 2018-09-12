丁守中公布教育政策 擴大私幼學費補助年齡下修

2018年09月12日 14:32 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今日與立法委員柯志恩與王育敏共同召開教育政策記者會，丁守中表示，柯志恩委員過去在學校任教，現在也是立法院教育委員會的委員，對於教育政策著墨甚深。丁守中表示，目前當務之急就是公幼數量不足，而且長者長照樂齡空間也不足，因此主張釋放目前國中小閒置教室，開放提供給公幼或者非營利幼兒園使用，另外也應建立一校一日間托老中心，推動祖孫共學。而且面對現在的幼兒學費補助，應擴大補助兩歲至四歲幼兒每人每學期13,660元。

此外，從增進學生競爭力的角度來看，丁守中提出應將中小學全面加裝冷氣空調、校校有外師，各區新設全英語教學實驗學校。丁守中表示，透過十二行政區新設全英語教學實驗學校，選送優秀高中、高工、高職學生國際交換學習，深化國際視野；並倡導學校開辦線上課程，開設跨學程、跨領域、跨文化國際課程，提供學生跨界選讀。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中也認為，要增加學生競爭力，教師品質非常重要。因此提出許多增加教師競爭力的政策，例如服務滿十年的教師帶薪休假到國內外進修。柯志恩也認為，大學其實就有帶職進修的權利，讓老師沉澱學習後能提升教學內容與品質，這是非常好的政見。此外，丁守中提出要增加教學品質，應減少教師繁瑣行政作業雜物，落實小班制，每班25人為上限，增加特教及資優專業師資人力。進用學校行政專業人力，行政減量，減少繁瑣的行政作業，撤銷數據化、業績式的校務評鑒及報表競賽，讓教師安心教學，提高教育輔導成效。

而針就校園安全方面，丁守中提出應將毒品趕出校園，應用資通訊智慧校園維護校園安全，另還可委外保全或物業管理公司補足校園維安人力；且因應少子化的問題，學校辦學愈來愈困難，因此丁守中認為應發展高工高職特色專業分工，透過建構企業與學校產學合作訓練與選秀平台，市府創辦高中後免費職訓課程，補助高工高職校學生職業認證考試費用。厚植技職實力，並且協助企業選拔優秀人才。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

除了上述以外政策以外，面對青年學子未來就業與創業問題，丁守中提出設置特色創客中心，在台北市12個行政區，各設置一處特色創課中心，提供青年朋友產業創新創業更多實驗與實現場域。另外推廣體適能教育讓學子走出戶外，透過聘退休運動國手進駐校園，強化各類體適能教育及運動推廣精進。而面對弱勢家庭與學生，應讓其免費參加課後活動並調高各校輔導教師、社工師、心理師之員額編制，即時提供學生必要協助。提供公平均等學習機會。

(中時電子報)