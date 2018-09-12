45年漫長等待 天生沒有小弟弟 男花百萬享受愛愛人生

2018年09月12日 14:45 中時電子報 吳映璠

英國一名天生只有睪丸、沒有陰莖的男子瓦爾多（Andrew Wardle），在花費約新台幣200萬元、四次手術後，終於在今年6月接上小弟弟，擺脫45年處男生活，瓦爾多及女友大方向媒體表示，他們的第一次非常美好。

英國男子瓦爾多一年前在節目上分享陰莖移植手術過程。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國男子瓦爾多天生患有膀胱外翻症狀，這種先天缺陷在醫學上發生的機率僅約百萬分之二十，導致瓦爾多出生時只有睪丸、沒有陰莖。

瓦爾多2012年認識了倫敦大學學院醫院（UCLH）的伍德（Dan Wood）醫生，人生重現一絲希望，自此展開膀胱、陰莖重建手術。不過整個治療過程並不完全順遂，原本預期只要兩年的療程，最後竟延宕至五年，中間歷經四次整型手術，最後小弟弟是從左手臂取下皮膚、肌肉、神經，以及右大腿的血管組合而成。

整個療程花費約5萬英鎊，相當於新台幣約200萬元，儘管花費並不便宜，瓦爾多相當滿意術後成果，他說自己現在比較有「社會的一份子」的感覺了。

談及手術後的第一次性愛體驗，瓦爾多表示和女友是在相當自然的情況下發生的，交往了六年的女友菲德拉（Fedra Fabian）也大方表示，他們的第一次相當美好，弟弟表現也非常正常，完全不需要吃威而鋼。

45歲的安德魯開啟人生新頁，不過在這之前他度過了一段非常痛苦的人生，常覺得自己是社會邊緣人，也試圖自殺過兩次。

他說學生時期多在醫院中度過，所以和同學們並不親近，15歲輟學後開始吸毒，那時候同學們都在思考工作和結婚生子，但是他真的不知道自己的未來在哪裡。

不過也或許是從不和女生發生一夜情，安德魯說他相當受歡迎，從不缺女伴，也試過各種辦法婉拒和女友們發生關係，像是整夜看電視不睡覺，或是騙他們自己是穆斯林。

2011年聖誕節二度自殺未遂後，安德魯驚覺自己不能再這樣下去，隔年他安排一趟泰國之旅，在沙灘上看到一位街友開朗地與人聊天，這個畫面深深震撼了他，他決定把過去所有的不愉快與沮喪情緒全數留在泰國，展開新的人生。

(中時電子報)