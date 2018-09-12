盧凱彤墜樓亡滿1月 另一半忍痛發聲「聽妳的話」

盧凱彤上月逝世，另一半余靜萍昨凌晨分享心情。（圖／取自盧凱彤、余靜萍微博）

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中時電子報
余靜萍發文。（圖／取自余靜萍微博）

香港女歌手盧凱彤上月5日在跑馬地寓所墜樓身亡，享年32歲，她生前曾在金曲獎上大方出櫃認戀同性女攝影師余靜萍，並早在2016年登記結婚，如今盧凱彤先走一步，余靜萍稍早回到劇組工作終於殺青後，感嘆發文說：「聽妳的話我乖乖把電影拍完了」。

盧凱彤生前曾坦言受憂鬱症與躁鬱症所苦，豈料上月她竟在香港一處大樓墜樓傷重不治，留下無限遺憾，而遺孀余靜萍與盧凱彤的家人將其後事完成後，余靜萍便回到曾國祥《少年的你》電影劇組繼續工作，連曾國祥都不捨感嘆余靜萍說「強人是你！」

電影殺青後，余靜萍昨(11日)凌晨在微博抒發感想，說：「親愛的妳，聽妳的話我乖乖的把電影拍完了。這期間，確實是痛並快樂著，一半是妳，一半是這部我們都很喜歡的戲」，也說劇組像個大家庭，「該讓我欣喜的也沒少過讓我可以忘記傷痛」。

余靜萍說謝謝大家的擁抱、微笑、和嚴厲的要求，成為她重要的力量，字字句句溫柔又堅強，網友回應：「你是她最重要和最有份量的人，所以我們也會替她好好看著你，守護著你」、「這些日子對你來講無疑是最難捱的。如果難受，此刻請盡情哭出來釋放。未來心裡有她。我們也是。」

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(中時電子報)

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