遠東白皮書論壇後天登場 應用智慧照護失智症患者

2018年09月12日 14:55 中時 魏怡嘉

根據衛福部委託台灣失智症協會調查，國內失智症人口超過26萬人，隨著台灣正式邁入高齡社會，失智人口將成長快速；元智大學老人福址科技研究中心指出，相關研究顯示，藥物治療輕微認知障礙的效果並不顯著，對於阿茲海默症也僅有些微影響，但透過積極運動、健腦訓練卻能延緩退化程度，這些非藥物治療包括認知刺激、多感官刺激、體能活動及音樂治療等，成為失智症主要的預防及治療模式。

九月為國際失智症協會發起的「國際失智症月」，目的在提昇民眾對失智症的認識，進而重視失智症的預防、治療及照護。元智大學老人福址科技研究中心主任徐業良表示，預防失智大家都會想到打麻將，但其主要功能為職能治療，也就是讓老人走出來與人互動聊天，如果要達到認知功能的訓練，可能還是要借助複雜的認知運動訓練，而這部分有很大科技介入的空間，在國際間及國內正方興未艾。

徐業良指出，該研究中心近年研發出天才巧拼組成的互動遊戲，包括「腳踏鋼琴」「燈光調色盤」、「計算踏墊」、「四色足梯」及「配對遊戲」等，結合認知訓練、肢體活動及多感官刺激，達到復健及互動效果的遊戲。值得一提的是，這些遊戲，可與手機的ＡＰＰ做結合，記錄不同遊戲間的數據，進而分析認知協調的進步狀況，失智臨床症狀獲得的減緩甚至改善，不僅可減少家屬的照顧壓力，也可減輕社會國家的負擔。

遠東白皮書系列「智慧科技於高齡者照護之前瞻發展與應用」一書發表，特別選擇「應用智慧科技設計失智症非藥物治療嚴肅遊戲」為主題，從「照護者就是設計者」的觀點，討論在長者生活與照護應用智慧科技的困難，以及非藥物治療互動遊戲的設計原則，包括如何在遊戲中融合運動、認知、多感官刺激等元素，除了「好玩」之外，更能產生對醫療照護有意義的資訊。演講中並且將現場展示應用智慧科技設計失智症非藥物治療嚴肅遊戲實例。遠東白皮書論壇 將於9/14(五)14:00在高雄市立圖書館總館7樓際會廳舉行。

本次論壇已列為公務人員終身學習課程，每位與會者將可獲贈一份「BoBee守護圈 QR code配件組」、「愛喜嗲鹿無痕掛鉤」，另提供10份抽獎贈品「愛喜嗲鹿保溫罐」。相關內容請上遠東集團官網或詳活動專頁http://femf.feg.com.tw/2018whitepaper。

(中時 )