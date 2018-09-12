蛋價攀兩年新高！農委會：月底再漲2元

2018年09月12日 14:54 中時 游昇俯

雞蛋今（12）日產地價每台斤33.5元，批發價來到每台斤42元，再攀兩年來新高。農委會表示，因823豪雨蛋雞損失約40萬隻，加上開學需求增加，預估月底還會再漲1到2元。蛋商也說，相較蔬菜漲幅，雞蛋已經是漲最少，只有反映成本，因需求量居高不下，價格自然會繼續漲。

雞蛋今日產地價每台斤33.5元，相較8月份蛋價新高31.5元，再上漲2元，同時也是自105年3月以來的價格新高。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，主要因823豪雨造成3、40萬隻蛋雞損失，加上9月開學以後，團膳、餐飲的需求增加影響，蛋價因此上漲。他說，因補足缺口需要時間，蛋價會漲一陣子，預估這個月會維持這個水準，到月底再增加1、2元，10月以後供應才會趨於穩定。

「全台大缺蛋，有錢也買不到，」台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，今年從年初起就一直缺蛋，以前每天交易約11萬箱（每箱20斤），現在不到9萬箱，少了2萬多箱；天氣熱不下蛋，加上日前水災折損都有影響，目前價格只是反映雞農成本。

日前農委會主委林聰賢說與雞蛋業者溝通，讓成本慢點反映在價格上，高傳謨表示，成本已經慢了一周反映，相較於蔬菜漲幅，雞蛋並沒有漲得太離譜，但菜價居高不下，不敢買菜的人就買蛋，需求量居高不下，自然會繼續漲。

(中時 )